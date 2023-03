Ile Maurice: Cybercrime - Sextorsion et chantage en hausse

La Computer Emergency Response Team of Mauritus (CERT-MU) tire la sonnette d'alarme. Le nombre d'incidents impliquant des mineures est en hausse. Dans un communiqué émis le 24 février, il dit constater une augmentation du nombre de cas où des jeunes filles de moins de 18 ans sont victimes de chantage et de sextorsion via les réseaux sociaux tels que TikTok et Facebook. Les photos des victimes potentielles sont volées de leurs comptes et converties en vidéos compromettantes. Les victimes sont alors contraintes de discuter avec des maîtres-chanteurs qui menacent de partager ces vidéos manipulées sur les réseaux sociaux.

Le modus operandi de ces escrocs : utiliser de faux profils Facebook et la photo d'une jeune fille pour le profil. Une demande d'ami est alors envoyée aux filles du même groupe d'âge. Une fois la demande acceptée, les photos des victimes potentielles se retrouvent à la disposition de l'escroc. Les images sont transformées en contenu offensant et converties en vidéo. De fausses allégations sont formulées contre les filles et leurs proches.

Les victimes sont alors soumises à un chantage et se voient contraintes de discuter ou d'échanger des appels vidéo avec l'escroc. Si la victime n'accepte pas la demande, l'escroc menace de diffuser la vidéo manipulée sur TikTok dans le but de ternir sa réputation et celle de sa famille.

Une fois que la victime s'est engagée dans un chat ou un appel vidéo avec l'escroc, ce dernier peut lui demander de lui envoyer du contenu sexuel, des images aussi bien que des vidéos. Si elle cède, ces photos et vidéos peuvent être utilisées à nouveau pour une nouvelle forme de chantage.

Prudence

La CERT-MU conseille vivement au grand public, y compris aux jeunes filles, d'être prudent lors de l'utilisation des médias sociaux. La CERT-MU conseille de ne pas accepter de demande d'ami provenant de comptes suspects, de bloquer le profil en question et de signaler les cyber incidents au Mauritian Cybercrime Online Reporting System, à l'url http://maucors. govmu.org/, ou à la police.