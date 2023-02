Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 Février 2023

Burkina Faso : Fespaco - Les horaires de travail réaménagés dans la commune de Ouagadougou

Les horaires de travail dans les secteurs public et privé sont fixés de 7h30 mn à 14h du 27 février au 4 mars 2023 dans la commune de Ouagadougou. Cette décision du ministère en charge de la Fonction publique vise à favoriser une pleine participation à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). (Source : Aib)

Centrafrique : Forces paramilitaires - Nouvelles sanctions européennes contre le groupe Wagner

L'Union européenne a annoncé, samedi, de nouvelles sanctions contre le groupe russe Wagner pour ses «violations des droits humains» en Centrafrique, au Soudan et au Mali. Onze personnes - neuf en Afrique et deux en Ukraine - et sept entités liées au groupe ont été ajoutées à la liste du bloc européen imposant des gels d'avoirs et des interdictions de voyager. Déjà en fin 2021, le groupe Wagner lui-même, qui combat activement avec l'armée russe en Ukraine, avait été sanctionné par l'Union européenne en 2021 pour ses «actions de déstabilisation» menées en Ukraine et dans plusieurs pays d'Afrique. Les sanctions consistaient en une interdiction de visas pour les personnes et le gel des avoirs dans l'Ue (Source : abangui.com)

Mali : Attaque du village de Kani- Bonzon- La CNDH condamne avec fermeté

Dans un communiqué (COMMUNIQUE N°0004-2023/CNDH-P) publié ce samedi 25 Février 2023, la Commission nationale des Droits de l'Homme a condamné avec fermeté les abus graves des droits de l'Homme suite à l'attaque du Village de Kani- Bonzon, à 12km de la Ville de Bankass.

Voici la teneur du communiqué :

« La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) est affligée par des constats, allégations de violation et d'abus des droits humains dont sont l'objet les populations civiles, notamment dans les régions du nord et du Centre du pays dont les plus récentes sont relatives à l'assassinat, le 23 février 2023, d'une dizaine de civils dans le Village de Kani- Bonzon, à 12km de la Ville de Bankass.L'Institution Nationale des droits de l'Homme s'incline devant la mémoire des disparus, souhaite prompt rétablissement aux blessés.Aussi, sur le fondement, notamment de la Constitution du 25 février 1992, de la Charte de la Transition du 1er octobre 2020 (modifiée), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Commission : condamne avec fermeté ces abus graves des droits de l'Homme ;recommande des actions diligentes de la part des autorités compétentes en vue de rechercher, identifier et traduire en justice les commanditaires, auteurs et complices des abus de droits ainsi dénoncés ;réitère son appel pressant au Gouvernement à assurer la protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national ;(Source : abamako.com)

Togo : Forum des producteurs agricoles de la région Centrale - Faure Gnassingbé a clôturé l'évènement

La 4è étape du FOPAT (Forum des producteurs agricoles du Togo) dans la région Centrale a pris fin ce 25 février 2023 à Sokodé dans une grande ferveur populaire, en présence de Faure Gnassingbé. A la faveur de la cérémonie de clôture du FOPAT à Sokodé, Faure E. Gnassingbé a eu des échanges directs avec les producteurs agricoles autour des priorités de la stratégie gouvernementale à leur égard, stratégie contenue dans la «Feuille de route 2020-2025». Des centaines de producteurs ont discuté tout particulièrement avec le dirigeant togolais des voies et moyens à explorer pour moderniser l'agriculture togolaise, tout particulièrement dans la région Centrale. Les échanges entre le Chef de l'exécutif du Togo et les populations de la Centrale ont aussi tourné autour de la nécessité de raffermir dans les cinq régions économiques du Togo la lutte contre l'extrémisme violent, dans la perspective de la consolidation de la paix, socle de tout développement harmonieux aux yeux du dirigeant togolais. (Source : alome.com)

Niger : Terrorise - « Les jihadistes ont installé des bases à l'intérieur du Parc National W » (Rapport)

L'organisation International Crisis Group (ICG) a sorti un rapport dans lequel elle évoque l'installation dans le parc national W partagé par le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, de jihadistes. Selon l'auteur du rapport, l'expert Ibrahim Yahaya Ibrahim, analyste à l'ICG, les groupes ont installé leurs bases dans le parc et y mènent des actions de contrebande. « Depuis 2018, deux groupes jihadistes dont la Katiba Ansarul Islam et la Katiba Serma, tous deux affiliés au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), ont mené des incursions. Ils sont très présents dans la partie burkinabè du parc. Ils ont installé des bases, souvent autour de points d'eau », a indiqué Yahaya Ibrahim dans un entretien avec Rfi. (Source : aniamey.com)

Kenya : Famine - 22 millions de personnes menacées

La Première Dame des Etats-Unis en visite dans ce pays africain Selon Africa Mag, La première dame des États-Unis, Jill Biden, est arrivée vendredi au Kenya, donnant le coup d'envoi d'une visite visant à attirer l'attention sur la pire sécheresse qui ait frappé la Corne de l'Afrique depuis des décennies.

Maroc : La Marocaine Hibatallah EL Alami élue 2ème vice-présidente du Parlement arabe de l'enfant



Sharjah - La Marocaine Hibatallah EL Alami a été élue, samedi à Sharjah, au poste de 2ème vice-président du Parlement arabe de l'enfant lors de la première séance de sa 3ème session. Le Parlement arabe de l'enfant arabe avait auparavant élu la Koweïtienne Jinan Jaber Alsharif en tant que Présidente de l'institution pour assurer la poursuite des travaux de la séance. La Palestinienne Hala Jahlil a été élue 1ère vice-présidente, lors de cette séance au cours de laquelle ont été constituées la Commission de l'Enfant et la Commission des activités et des manifestations. A l'issue de l'opération du vote, le Secrétaire général du Parlement de arabe de l'enfant a félicité les élues qui ont affirmé que leurs efforts se concentreraient sur l'enrichissement des travaux du Parlement lors de cette 3ème session. (Source : Map)

Tunisie : « propos racistes » de Kais Saied - Plusieurs manifestants protestent contre

Plusieurs centaines de manifestants ont protesté samedi à Tunis contre le racisme et contre les propos jugés « fasciste » du Président Kais Saied à l'égard des migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne. Ils lui demandant de présenter ses excuses. «A bas le fascisme, la Tunisie est une terre africaine », « Solidarité avec les migrants sans papiers » ou encore « Président de la honte, présente tes excuses », sont autant de slogans scandés par les manifestants, selon plusieurs médias locaux. Des artistes, des militants de droits humains et des représentants de la société civile ont participé à cette action de protestation, ont précisé ces sources.« Je m'adresse à mes frères et sœurs subsahariens et subsahariennes, je m'adresse aux gens qu'on a privé de parole, je vous dis : « courage ! » La Tunisie n'est pas un pays comme on l'a présentée, la Tunisie est un pays d'accueil. N'ayez pas peur, nous sommes avec vous », a martelé, lors de la manifestation, Saadia Mosbah, présidente de l'association antiraciste Mnemty, activant dans la défense de la minorité de couleur en Tunisie. (Source : Radio M.)