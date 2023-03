Congo-Brazzaville: Décentralisation et développement local - Un forum sur la revitalisation et la redynamisation prévu à Brazzaville

Le ministère délégué à la Décentralisation et au Développement local, avec l'appui des partenaires au développement, organise du 1er au 4 mars à Kintélé, une banlieue de Brazzaville, un forum sur le thème " La revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local ".

Les retrouvailles de Kintelé ont pour objet d'amener les acteurs étatiques à créer des conditions pour la mise en oeuvre effective de la décentralisation au Congo. Car, après plusieurs décennies d'expérimentation de ce processus, son effectivité n'est pas encore satisfaisante, notamment à cause des difficultés rencontrées par les collectivités locales dans le transfert des moyens relatifs aux compétences correspondantes.

En effet, les collectivités locales peinent à se doter d'outils appropriés de planification indispensables pour garantir la pertinence de la cohérence de leurs actions, précisément les plans de développement local ainsi que les schémas d'aménagement et d'urbanisme.

A cela se greffent également la difficulté d'installation de la fonction publique territoriale ; la mise en place des premiers outils de sanctuarisation, de sécurisation et de péréquation des ressources des collectivités locales et l'élaboration des plans de développement local pour les collectivités locales avec l'appui des partenaires au développement.

Pour la République du Congo, la déclinaison du Programme national de développement 2022-2026, au niveau des collectivités locales, est un des impératifs du passage à une décentralisation effective et à un développement territorial harmonieux.

Il est notamment question de créer un cadre de concertation et d'échanges interactifs entre différents partenaires, à savoir les collectivités locales, les acteurs étatiques, les agences du système des Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les agences de développement, la société civile, les chambres consulaires et les partenaires de la coopération décentralisées en vue de donner une nouvelle impulsion au processus de décentralisation.