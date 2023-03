Gabon: Préservation de l'environnement - Emmanuel Macron attendu au Gabon

Du 1er au 2 mars, la capitale gabonaise, Libreville, accueillera un sommet de haut niveau portant sur la préservation des forêts tropicales, intitulé « One forest summit ». Il sera co-présidé par les présidents gabonais, Ali Bongo Ondimba, et français, Emmanuel Macron.

Officiellement, l'agenda du président français est le reflet et le témoignage de son engagement personnel et celui de son pays pour la préservation des forêts tropicales, en particulier celles du Bassin du Congo. L'objectif de la rencontre de Libreville est de parvenir à de nouveaux engagements et à des avancées concrètes pour conjuguer préservation et exploitation des forêts. Ceci, pour s'assurer que les bénéfices liés à l'exploitation de ces forêts profiteront bien à la population locale à travers l'amélioration des connaissances et la coopération scientifique, l'augmentation et l'accès aux financements internationaux.

« C'est pour quoi, au terme de cette rencontre, les participants trouveront et mettront sur pied de nouvelles politiques efficaces pour financer la préservation des forêts. Car, l'idée principale de la rencontre est de remobiliser l'attention politique autour de la sauvegarde de ces forêts menacées par la déforestation et la surexploitation ainsi que de relancer la coopération Nord-Sud sur la question de préservation des forêts », précisent les organisateurs de la rencontre. Ils ajoutent que cette réunion stratégique connaîtra la participation active des scientifiques, des représentants des organisations non gouvernementales de défense de l'environnement et des institutions financières sans oublier les responsables des entreprises.

Le sommet de Libreville fait suite à un engagement commun pris par les présidents français, Emmanuel Macron, et gabonais, Ali Bongo Ondimba, notamment lors de la Cop27 qui s'est tenue au mois de novembre dernier, en Égypte. Sur la question sensible de financements, les organisateurs insisteront sur un fait selon lequel les pays du Nord, qui sont ceux qui polluent le plus, ont intérêt à faire preuve de créativité pour regagner la confiance des pays du Sud qui disposent encore de vastes étendues naturelles qui captent de grandes quantités de CO2 atmosphérique. « Depuis des années, des aides financières sont promises lors des COP sur le changement climatique, mais elles ne sont pas tenues », ont déploré les organisateurs.

Biodiversité et protection du climat, deux concepts qui feront l'objet des débats

Selon les initiateurs du sommet, sa particularité sera aussi celle d'accommoder protection du climat et biodiversité. D'autant plus que les deux notions sont souvent abordées séparément, alors qu'elles sont intimement liées.

« Ce sont les deux sujets qui sont étroitement liés et qui ont des interactions entre eux. D'autant plus que quand on restaure un écosystème, on restaure non seulement la biodiversité, mais on a aussi des effets positifs sur le climat. Et, quand le climat se dégrade, il dégrade aussi les écosystèmes et la biodiversité qu'ils abritent », ajoutent encore les organisateurs.

Notons que le président français va séjourner pendant quatre jours en Afrique centrale.