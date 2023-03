Congo-Brazzaville: Musique - Nina Wateko dévoile son nouveau single à Paris

Par une production de Magick, l'artiste chanteuse, auteure, compositrice et interprète Nina Wateko récidive avec la sortie de son nouveau single intitulé "Saleno", complainte en appui de la "Voix d'or" de la diva congolaise.

Depuis le 25 février, "Saleno" est disponible sur toutes les plateformes légales de distribution. Nina Wateko renoue avec les mélomanes par un single à l'image de ses premières complaintes en langues congolaises.

C'est depuis Paris que l'artiste refait surface. Elle se projette pour la suite de sa carrière musicale et vient de réaliser et produire "Saleno" où sa voix se mélange aux sonorités d'une poésie lyrique, au rythme de la rumba congolaise, du folklore, de l'afro-jazz et de l'afro-gospel.

Sa nouvelle mélodie chante la nostalgie de la profondeur de sa terre natale et l'espoir d'un retour dans une meilleure posture.

Nina Wateko, de son vrai nom Nina Francisca Noël Wateko, née d'une famille d'artistes-musiciens et chanteurs, a commencé son parcours musical en 2004, à l'âge de 12 ans. De cette éducation artistique, elle s'impliquera dans le gospel et interprètera des chants religieux. Un an plus tard, l'artiste intègre la chorale Saint-Michel de la paroisse Sainte-Marie de Ouénzé, à Brazzaville.

C'est en 2009 qu'en liaison avec des amis est créé le groupe musical nommé "Échos des anges", reconnu à l'époque pour ses interprétations musicales de tous genres, au sein duquel elle se fait davantage connaître.

Puis, durant trois ans, s'en suivront ses prestations au chant dans les chorales de la Marine nationale, puis celle de la Sainte-Cécile, de Saint Grégoire à Massengo, à Brazzaville.

Insatisfaite, à l'issue de ces collaborations pourtant fructueuses, elle fonde, en 2020, son propre groupe d'accompagnement, Wateko Groove Band, avec, à la clef, deux singles et un EP format musical comportant quatre titres.

En 2021, elle enregistre deux singles qui lui tenaient à coeur, intitulés respectivement, "Hommage à Willy Pella", et "Hommage à Julienne Odzali". En août de la même année, elle signe chez Believe SAS, son deuxième EP de quatre titres, intitulé "The traveler / le voyageur".