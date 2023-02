Zambie/Tunisie: CAN U20 /Tunisie-Zambie (Cet après-midi à 18h00) - Gagner et rien d'autre !

Après deux matches décevants sur tous les plans, Adel Sellimi et sa bande n'ont pas d'alternative pour sauver leur participation à la CAN : seule la victoire compte.

Mohamed Dhaoui et ses coéquipiers savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur et qu'ils n'auront plus de circonstances atténuantes ou de prétextes pour justifier un nouveau faux pas aujourd'hui devant la Zambie qui les sortirait de la CAN par la petite porte. Après la défaite contre la Gambie lors du match d'ouverture, ils ont très vite tourné la page et promis une réaction et une réhabilitation au second match face au Bénin. Cette réaction n'a pas eu lieu avec un 0-0 qui n'a pas gommé la piètre prestation du premier match. "Il y a eu un léger mieux et des progrès par rapport au premier match", avoue Adel Sellimi, tout en s'empressant d'ajouter : "Ça n'a pas été suffisant pour s'octroyer les trois points du bonheur".

Bien positionnés derrière, assez vigilants et sur leurs gardes, les coéquipiers de Chaim Jebali ont péché par manque d'audace et de créativité dans le jeu offensif et n'ont pas réussi à concrétiser au moins une des rares demi-occasions qu'ils se sont créées. C'est trop facile de s'en prendre à l'arbitre, comme l'ont fait certains joueurs, tel Mohamed Amine Kechiche, et de lui reprocher de ne pas avoir accordé au moins un penalty qui aurait pu ouvrir la voie de la victoire. C'est oublier l'essentiel, à savoir marquer des buts sur des actions de jeu bien orchestrées et rondement élaborées qu'un arbitre même partial ne peut refuser.

A quitte ou double !

Contre la Zambie, dans un match à quitte ou double pour les deux protagonistes, Adel Sellimi et ses protégés doivent compter sur eux-mêmes et n'attendre aucun cadeau de personne. Notre équipe U 20 a un bon potentiel offensif, des joueurs dans le compartiment offensif capables à eux seuls de faire la différence. Le problème c'est au niveau de l'animation de jeu, de ce réflexe ultra défensif qui prend à chaque fois le dessus, du mental assez fragile et du manque de confiance dans nos moyens pour ne pas dire un complexe d'infériorité vis-à-vis de ces sélections africaines qui ne nous sont supérieures que par leur potentiel physique et que nous dépassons largement sur le plan technico-tactique. Pour obtenir cette victoire impérative face aux Zambiens, il faut y croire et être audacieux et entreprenants. Ce n'est pas avec la peur au ventre et au jeu au chat et à la souris qu'on gagne les grands défis et les matches couperets. Cette fois, il s'agit de vaincre ou de faire très tôt ses bagages et de rentrer avec la plus grosse des déceptions. Côté staff et équipe de Tunisie, on est donc bien avertis.