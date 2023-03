Congo-Kinshasa: 22ème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, CEEAC  - Félix Tshisekedi passe les commandes à Ali Bongo et insiste sur la poursuite des efforts de paix

Au terme d'un mandat essentiellement consacré aux actions de grande ampleur en faveur de l'éducation, la culture et la santé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et Chef de l'Etat, a officiellement cédé son fauteuil de Président de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) à son Homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. La passation des pouvoirs entre les deux personnalités est intervenue le week-end dernier, à la Cité de l'Union Africaine, à Kinshasa, lors de la 22ème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de cette Institution sous-régionale. Dans son mot placé à l'attention de ses hôtes de marque, il a insisté sur la poursuite des efforts visant la paix et le bien-être des peuples centrafricains. Allusion faite à l'Agression rwandaise dans l'Est de la RD Congo et la situation sécuritaire préoccupante au Tchad.

Dénis Sassou Nguesso, Président du Congo-Brazza ; Faustin-Archange Touadera, Président de la République centrafricaine ; Evariste Ndayishimiye, Président du Burundi ; Carlos Villanova, Président de Sao-Tomé et Principe ; Mahamat Idriss Déby Itno, Président du Tchad, sont là les Chefs d'Etat qui ont rehaussé de leur présence ce moment historique survenu peu après la tenue, à Kinshasa, de la toute première conférence maritime de la CEEAC, organisée sous le haut patronage du Président sortant de l'organisation, Félix Tshisekedi. Cette 22ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC a abouti à l'adoption de la Déclaration portant sur la politique intégrée de mers et des eaux continentales partagées en Afrique centrale et a soutenu l'impérieuse nécessité de doter la sous-région d'une stratégie de développement de l'économie bleue durable.

Hormis le communiqué final de la session lu par le Ministre de l'Intégration régionale et Francophonie, Didier Mazenga, l'allocution du Président Félix Tshisekedi et le discours d'acceptation du mandat du Président Ali Bongo Ondimba étaient parmi les temps forts de ce Sommet. Dans son mot, le Chef de l'Etat a mis en évidence des progrès accomplis, sous son leadership, en vue du développement du capital humain dans la sous-région à travers "l'éducation, la santé et la culture", thème principal de son mandat. "Il était question à travers l'adoption de ce thème de procéder à un changement paradigmatique qui donnerait la priorité au développement du capital humain au sein de notre région. Ceci en vue de permettre à l'Afrique centrale de se renforcer qualitativement et de mieux compétir à l'échelle mondiale ", a-t-il évoqué. Il a insisté sur la poursuite de toutes les actions par lui entreprises pour améliorer qualitativement les conditions de vie des peuples centrafricains.

Durant son mandat à la CEEAC, le Chef de l'Etat aura été au four et au moulin dans l'exercice de ses fonctions. En témoigne clairement la tenue à Kinshasa, en une seule année, des ateliers régionaux et préparatoires à la Première session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEEAC, de la deuxième Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, en octobre 2022, de la Première édition de la Biennale de la Culture de l'Afrique centrale et, même, la tenue prochaine du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les Sciences, la Technologie et l'innovation, prévu à l'Université de Lubumbashi. Après cette session, cap sur la 23ème Conférence prévue au Gabon au mois de juin, sous la présidence d'Ali Bongo.