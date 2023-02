Soudan: L'Université du Soudan célèbre la Journée internationale des femmes et des filles

Khartoum — La Chaire UNESCO pour les femmes, la science et la technologie a célébré dimanche la huitième Journée internationale des femmes et des filles dans le domaine scientifique sous le slogan ( Le développement durable), cela a été fait à l'Université du Soudan pour la science et la technologie, en partenariat avec le bureau de l'UNESCO à Khartoum, Université Ahfad pour les femmes et un certain nombre de partenaires actifs dans le domaine des femmes et de l'éducation.

Le directeur de l'Université du Soudan, Prof. Issa Bashir Muhammad, a déclaré que l'université est honorée d'accueillir cette célébration, soulignant l'intérêt porté à la femme comme base de la famille et la société. La présidente de la chaire UNESCO à l'université, Mme Maryam Abbas a déclaré que le nombre de chercheuses en sciences, technologie, mathématiques et ingénierie est important, mais que leur représentation est inférieure à leur compétence dans ces domaines. Mme Maryam a également encouragé les chercheuses et les scientifiques mettre en valeur leurs capacités et renforcer leur rôle dans le domaine scientifique.