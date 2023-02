Soudan: Al-Dhafiri salue la profondeur et la fermeté des relations koweïto-soudanaises

Khartoum — L'ambassadeur du Koweït au Soudan, le Dr. Fahd Al-Dhafiri, a salué la profondeur et la force des relations de son pays avec le Soudan, exprimant sa gratitude au Soudan et à son peuple pour leur contribution à la construction de la renaissance du Koweït.

Cela s'est produit lors d'une célébration organisée, dimanche à Khartoum pour commémorer le 62e anniversaire de la fête nationale du Koweït et le 32e anniversaire de la libération.

L'ambassadeur Al-Dhafiri a déclaré que la politique de son pays restait équilibrée et inchangée et qu'elle était basée sur le respect des conventions internationales et du droit international, la non-intervention dans les affaires intérieures des autres pays et l'établissement de relations étroites avec un pays frère et ami dans divers domaines en plus de ses efforts constants pour assurer la sécurité et la paix dans le monde.

L'ambassadeur du Koweït a déclaré que son pays a béni depuis le premier instant la signature de l'accord-cadre par les composantes de la période de transition au Soudan le 5 décembre dernier et l'a considéré comme une étape vers un règlement politique global restituant le Soudan à la communauté internationale et que Le Koweït a exprimé sa position de soutien au Mécanisme trilatéral international pour faciliter le dialogue entre les parties à la période de transition pour parvenir à la sécurité, la stabilité et la paix au Soudan.

Il a affirmé que le Koweït était prêt à fournir une assistance et des prêts au Soudan pour stimuler son économie.

Au sujet de l'aide au développement fournie par le Koweït au Soudan, l'ambassadeur a indiqué que les premiers projets du Fonds koweïtien pour le développement économique étaient au Soudan, et le dernier en date était l'annonce par la société koweïtienne Zain Telecom d'injecter 800 millions de dollars pour ses investissements au Soudan au cours de la cinq prochaines années, en plus l'Autorité publique pour l'investissement a exprimé lors de la visite du Premier ministre par intérim Osman Hussein au Koweït au début de novembre dernier le désir d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement au Soudan, ajoutant que la visite a également discuté du développement des relations d'investissement et de la suppression d'obstacles entravant l'entrée des investissements koweïtiens au Soudan.

Concernant le contexte humanitaire, Al-Dhafiri a déclaré, lors de la crise des pluies torrentielles et des inondations de septembre dernier, l'État du Koweït a mis en place un pont aérien pour apporter des secours au peuple soudanais touché. Pour sa part, le ministre de l'Éducation et représentant du gouvernement du Soudan à la célébration, Mahmoud Sir Al-Khatim Al-Houri, a déclaré que le Soudan est l'un des premiers pays à établir des relations avec l'État du Koweït, qui a connu un développement remarquable. Il a souligné que l'État du Koweït a contribué à la mise en place des infrastructures de base de l'économie soudanaise dans de nombreux projets réussis, et a également joué un rôle majeur dans le travail caritatif à travers les convois de secours lors des crises que le pays a traversées et continue de fournir ses services sans chercher merci. Al-Houri a adressé ses félicitations et ses bénédictions au gouvernement et au peuple koweïtiens et au personnel de l'ambassade à Khartoum à l'occasion de la fête nationale, exprimant son souhait de perpétuer l'aubaine de la sécurité et du développement pour eux.