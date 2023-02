Afrique: La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, déterminée à oeuvrer au service de l'Islam, la paix et la fraternité en Afrique (Secrétaire Général)

Addis — Abeba - La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, est déterminée à oeuvrer au service de l'Islam, de la paix et de la fraternité qui lie le Maroc aux pays africains, dont l'Ethiopie, a réitéré, dimanche soir à Addis-Abeba, le Secrétaire Général de la Fondation, Dr Mohamed Rifki.

Dr Rifki qui intervenait lors d'une cérémonie organisée par la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains à l'occasion de la clôture de la 4-ème édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran organisé à Addis-Abeba, par la section de la Fondation en Ethiopie, a relevé que cette étape de la compétition dans ce pays de l'Afrique de l'Est qui a offert l'occasion à 50 jeunes hommes et filles, a été forte dans la mesure où les candidats ont fait montre d'un talent exceptionnel, les membres du jury ayant trouvé des difficultés pour les départager.

L'étape d'Addis-Abeba a reflété l'intérêt accordé en Ethiopie à la mémorisation et la psalmodie du Saint Coran, a souligné le Secrétaire Général la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains qui a loué le rôle important joué en Ethiopie par l'Association Zayed Ibn Tabith de mémorisation du Livre Saint.

Lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part, l'Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M'Hammdi, des membres du gouvernement fédéral éthiopien, le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques en Ethiopie, le Président de la Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Ehiopie, des Ouléma éthiopiens, des notables, des parlementaires fédéraux, des diplomates accrédités à Addis-Abeba et acteurs associatif, Dr Rifki a mis en exergue la sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure les Ouléma en Afrique à travers les actions de la Fondation au service de l'Islam, la paix, le développement et la quiétude dans le Continent africain.

Le Secrétaire Général la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a, dans ce sens, mis en avant le rôle central des Ouléma dans l'encadrement des sociétés conformément aux nobles valeurs de l'Islam qui prône notamment la tolérance, la coexistence et la solidarité.

De son côté, l'Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti a souligné que l'organisation de ce concours reflète la volonté de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et les actions du Souverain visant à préserver les constantes de l'Islam de toute forme de déviation et d'extrémisme, et à mettre ses principes au service de la stabilité et du développement en Afrique.

Cette initiative bénie incarne la profondeur des liens religieux et culturels liant le Royaume du Maroc à l'Éthiopie, a relevé la diplomate, ajoutant qu'elle constituera un fondement et un cadre adéquat pour la coopération entre les Ouléma du Maroc et de l'Éthiopie, eu égard aux valeurs de cohabitation et de fraternité entre les religions monothéistes que partagent les deux pays.

Le Royaume a été et restera une terre de la cohabitation pacifique entre les trois religions monothéistes, a ajouté Mme Nezha Alaoui M'Hammdi, faisant observer qu'au fil des siècles, le Maroc a présenté un modèle unique en faisant des valeurs de la cohabitation et de la tolérance, l'un de ses fondements, ce qui en fait une terre de paix et d'affection par excellence.

La constitution marocaine stipule que Sa Majesté le Roi Mohammed VI est le Commandeur des Croyants, a-t-elle rappelé, expliquant que le Souverain est, ainsi, le chef spirituel de tous les adeptes des trois religions monothéistes sans distinction.

Pour sa part, M. Noureddine Kacim, président de l'Association Zayed Ibn Tabith de mémorisation du Saint Coran, a remercié la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains pour l'organisation de ce concours à Addis-Abeba, mettant en avant la participation massive des jeunes éthiopiens et la présence importantes des filles dans cette compétition bénie.

Je voudrais remercier SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu Le préserve, pour toutes ses nobles actions au service de l'Islam, a notamment souligné M. Kacim.

A l'issue de cette cérémonie, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a rendu un vibrant hommage à l'association Zayed Ibn Tabith de mémorisation du Saint Coran en signe de considération pour ses efforts dans la mémorisation et la psalmodie du Saint Coran en Ethiopie.

A cette occasion, le Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a remis au président de l'association l'Ecu de la Fondation.

Les deux vainqueurs de l'étape de l'Ethiopie, Safia Cheikh Ahmed et Abbas Hadi Omar, qui participeront à la phase finale du concours qui se tiendra au cours du mois sacré de Ramadan, ont été retenus respectivement dans la catégorie de la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warsh et la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat.