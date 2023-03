Ile Maurice: Allégations - Vinessen Moonian se dit victime de 'planting'

Après Akil Bissesur, Raquel Jolicoeur, Wayne Attock et Bruneau Laurette, désormais, c'est Vinessen Moonian, un habitant de Cascavelle, qui dénonce la police, alléguant que de la drogue a été plantée chez lui par des officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Pour étayer ses dires, il y a une vidéo...

Vendredi après-midi, c'est en compagnie de ses hommes de loi, Rama Valayden, Sanjeev Teeluckdharry et Anoup Goodary, que Vinessen Moonian a porté plainte à l'Independent Police Complaints Commission (IPCC). Vinessen Moonian a été arrêté et inculpé pour trafic de drogue le 14 janvier après que les limiers de la brigade anti-drogue ont découvert une certaine quantité de drogue chez lui. Il a retrouvé la liberté conditionnelle le 10 février.

Alors que les policiers pensaient avoir éteint les caméras qui se trouvaient à l'intérieur de sa maison lors de la fouille, celles-ci ont continué à filmer toute la scène et c'est Rama Valayden qui a divulgué les images vendredi lors d'une conférence de presse. Sur les images, on peut notamment y voir un des officiers retirer quelque chose de sa poche avant de le mettre ailleurs et faire croire qu'il a retrouvé de la drogue par la suite, semble-t-il. Rama Valayden explique qu'il y a aussi des bandes-son qui seront prochainement partagées dans cette affaire pour mieux comprendre les agissements de certains policiers.

On se souvient, il y a quelques mois déjà, de l'affaire Akil Bissessur, qui a fait couler beaucoup d'encre. L'avocat clame toujours que la Special Striking Team (SST) de l'ASP Jagai a eu recours au "planting" pour le piéger. "Je maintiens haut et fort que de la drogue a été 'plantée' chez ma compagne", a clamé l'homme de loi à maintes reprises. Pour rappel, en août 2022, la SST avait "mis la main" sur 53,06 g de drogue synthétique au domicile de la compagne d'Akil Bissessur, à Palma.

Puis, il y a Raquel Jolicoeur, du groupe 666 Armada. Cet habitant Roche-Bois a aussi plusieurs fois soutenu qu'il s'était fait piéger par la police. À savoir qu'il avait été arrêté en mai dernier, après une descente policière. Les officiers avaient alors saisi un sac de sport contenant un revolver avec cinq balles de calibre .22 millimètres, une boîte de 35 balles du même calibre, deux explosifs et cinq sachets renfermant Rs 7 millions d'héroïne. L'interprète de Polico Crapo est toujours en détention policière.

Il y a également le cas de Wayne Attock, qui a été mis en lumière par Me Valayden. L'éleveur de porcs originaire de Baie-du-Tombeau avait été arrêté par l'ADSU en novembre dernier. Sur des vidéos CCTV partagées par Me Valayden, l'on pouvait voir un policier masqué, procédant à ce qui s'apparente à du "planting" derrière le canapé pendant que le suspect Wayne Attock a le dos tourné. Ce, avec la complicité présumée d'un de ses collègues. Selon l'ADSU, lors de cette opération, 78,8 grammes d'héroïne valant environ Rs 1 million auraient été saisies, de même que des bijoux en or.

Last but not least, il y a sans doute l'affaire la plus médiatisée du moment. Celle de l'activiste-politicien Bruneau Laurette. Ce dernier accuse la SST de l'ASP Jagai de "planting" après que cette équipe a dit avoir découvert, en novembre dernier, 46 kg de haschisch d'une valeur marchande de Rs 231 millions, deux armes à feu, des balles et Rs 80 000 dans la voiture et la maison de Laurette à Petit-Verger.