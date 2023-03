Ile Maurice: Chui Wan Cheong passe chez Rameshwar Gujadhur

L'écurie Rameshwar Gujadhur se rebiffe. Et pour cause: cette formation, dont l'avenir s'inscrivait en pointillé l'an dernier, devrait très bientôt accueillir en son sein plusieurs nouveaux membres. Parmi, le gros propriétaire David Chui Wan Cheong, notamment co-propriétaire du vainqueur classique Walls Of Dubrovnik dans la Coupe d'Or la saison dernière.

Ainsi, après avoir connu une bonne dose de succès avec Shyam Hurchund, lequel rappelons-le, a décroché le titre de "trainer with most wins" en plusieurs occasions ces dernières années, David Chui Wan Cheong et ses associés ont décidé d'émigrer vers le yard du King Of Long Shots, qui a aussi enregistré le départ de son stable supervisor Dario Basset-Rouge.