Ile Maurice: Politique - Désamour, gloire et bisous...

Il y a comme un air de pré-campagne électorale qui flotte dans l'air. Discussions, propositions, démissions, tractations, prises de position et création de plateforme, la marmite politique est en ébullition... Qu'est-ce qui mijote?

À l'approche des élections - municipales et générales - et même si aucune date n'est encore fixée, les tractations vont bon train entre le Parti travailliste (PTr), le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et le Mouvement militant mauricien (MMM). En parallèle, on a vu des départs ou menace de départ venant de cette entente de l'opposition et surtout dernièrement du PTr. Jeudi, une vingtaine de membres des Rouges, de la circonscription no 19 (Stanley-Rose-Hill) ont claqué la porte. Selon ceux concernés, la raison serait un manque de reconnaissance des dirigeants à leur égard. Avant cela, il y a eu le départ de Kalyanee Juggoo, qui avait démissionné en septembre en évoquant des raisons tout aussi vagues - et peu convaincantes selon nombre d'adhérents au PTr - comme le manque de respect, manque de considération, entre autres. Plusieurs disaient alors qu'elle se rapprochait du Mouvement socialiste militant (MSM) ; et son post de cette semaine semble confirmer cette trajectoire Est-ce la seule à vouloir virer à l'orange ? Selon des sources bien renseignées, il semblerait que non, car il y aurait au moins un autre membre de l'opposition qui serait actuellement "en négociation".

Revenons-en à l'opposition, où on nous fait comprendre que du côté de l'Espoir, on attend toujours d'avoir un retour clair de Nando Bodha, qui a lui été vu jeudi aux côtés de Linion Pep Morisien (LPM), qui manifestait contre le prix de l'électricité dans les rues de la capitale. Si d'aucuns mettent depuis longtemps en avant sa proximité avec Rama Valayden, le leader du Rassemblement mauricien, lui, n'a toujours pas pris de décision quant à une alliance éventuelle avec LPM, soutient-on.

Si c'est le congrès des Rouges qui est très attendu dans le cadre de la célébration du 87e anniversaire du PTr aujourd'hui à Réduit, Roshi Bhadain a, de son côté, annoncé une réunion le 19 mars à Royal Gardens, lors de laquelle il proposera 80 mesures portant sur les façons d'apporter du changement dans le pays. Il ne faut pas oublier que le MSM fêtera, lui, ses 40 ans en avril et on s'attend aussi à une série d'activités, dont des congrès. Mais avant tout cela, c'est Sherry Singh, ex-CEO de Mauritius Telecom, qui a signé son grand retour jeudi avec le lancement de sa plateforme sociopolitique, One Moris. Si, dans un premier temps, il a expliqué faire du social, il laisse entendre qu'il se pourrait qu'il se lance également dans la politique plus tard, dépendant du retour qu'il obtiendra parmi la population...