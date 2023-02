Afrique: Assistance psychologique / Ecoles / Nourriture pour 7 millions de personnes - Les missionnaires salésiens toujours en première ligne

Mekelle — " L'envoi d'aides humanitaires au Tigré est devenu plus facile et nous continuons à aider les personnes qui ont été prises dans les deux années de conflit ", écrit le Père Abba Hailemariam Medhin, Supérieur de la Province salésienne d'Afrique-Éthiopie (AET) à propos des récentes interventions de la Congrégation dans la région nord de l'Éthiopie. "Les gens ont toujours besoin de nourriture et de produits non alimentaires. Nous reprenons lentement le service de soins psychologiques et nous rouvrons les centres éducatifs, mais les gens ont surtout besoin de nourriture et de services de santé."

Près de 7 millions de Tigriniens ont encore besoin d'aide. Comme le rapportent les Missions Salésiennes, bien que l'accord de paix ait été signé (voir Fides 3/11/2022) et que de nombreux services aient été rétablis, les besoins sont encore nombreux. Les banques sont ouvertes mais les gens n'ont toujours pas accès à leurs comptes. Le soutien des missionnaires salésiens dans la région a été constant, sous réserve des réglementations gouvernementales. Au Tigré, 25 misssionnaires sont au service de plus de 5 000 mineurs et jeunes dans des centres éducatifs de tous niveaux, des instituts techniques, des centres de jeunesse et des paroisses.

Grâce au soutien du Programme alimentaire mondial, un chargement de marchandises a été envoyé à l'oeuvre salésienne de Mekele. De là, ils ont été distribués dans de nombreuses autres zones nécessiteuses avec la contribution d'autres paroisses et du clergé local offert par des volontaires,

La présence des missionnaires salésiens de Don Bosco en Ethiopie remonte à 1975. Leur premier centre était à Mekelle, capitale du Tigré. Ils disposent actuellement d'un total de 14 maisons, dont quatre au Tigray et trois en Érythrée. Les soeurs salésiennes de Don Bosco ont enregistré leur première présence dans le pays en 1986 à Dilla, dans le sud du pays. Aujourd'hui, elles sont stationnées dans cinq centres, travaillant pour les plus pauvres, fournissant éducation, soins de santé et pastorale, nourriture, eau et médicaments. Avec les salésiens, ils accordent une attention et des ressources particulières aux enfants des rues, aux victimes de la traite des êtres humains et aux prisonniers.