Algérie: La présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption en visite en Egypte

ALGER — La présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mesrati, effectue, accompagnée d'une importante délégation, une visite en Egypte, à l'invitation de l'Organe égyptien de contrôle administratif, en vue de "soutenir et consolider" les voies et moyens de la coopération et sa promotion, a indiqué, dimanche, un communiqué de cet organe.

Cette visite, qui s'étale du 25 au 28 février, s'inscrit dans le cadre du "soutien et de la consolidation des voies et moyens de la coopération et sa promotion, ainsi que de l'instauration des règles de partenariat avec les organes internationaux spécialisés dans le domaine de la prévention et de lutte contre la corruption et dans les domaines y afférents", affirme la même source.

Lors de cette visite, "un mémorandum d'entente et de coopération entre la Haute Autorité et le l'Organe égyptien de contrôle administratif sera signé, avec pour objectif "la mise en place d'un cadre qui réglemente les mécanismes et les méthodes de travail, les domaines de coopération et de coordination commune entre les deux parties, notamment la coopération en matière d'édification et de consolidation des capacités, à travers l'échange de visites d'experts et l'organisation de sessions de stages spécialisées au profit des cadres de la Haute Autorité", lit-on dans le communiqué.

Grâce à ce mémorandum, "il sera possible d'échanger les informations, les expertises, les bonnes pratiques et les méthodes adoptées en matière de prévention et de lutte contre la corruption, notamment en ce qui a trait à l'élaboration des politiques et des stratégies de lutte contre la corruption, à leur mise en oeuvre, à leur suivi et à leur évaluation".

Il sera également possible de "collaborer en matière d'études et de recherches académiques autour du thème de la corruption, d'évaluer les efforts de lutte contre ce fléau, d'encourager les publications scientifiques communes et d'organiser conjointement des manifestations internationales relatives à la lutte contre la corruption et à d'autres thèmes d'intérêt commun".