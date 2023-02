Mali: Le président algérien Tebboune reçoit les groupes signataires de l'accord de paix

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce 26 février 2023 les groupes armés maliens signataires de l'accord de paix de 2015. Alors que la crise entre les groupes signataires et le gouvernement malien est au plus fort, le médiateur algérien s'efforce de sauver l'accord de paix.

Alghabass Ag Intallah, Bilal Ag Acherif, Moussa Ag Acharatoumane, Fahad Ag Al Mahmoud... Tous les principaux représentants de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et de la Plateforme, réunis au sein du Cadre stratégique permanent (CSP), étaient présents en Algérie.

Les représentants des groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015 ont passé une semaine à Alger.

Au cours de nombreuses réunions de travail, avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra et avec d'autres officiels algériens, ils ont à nouveau dénoncé le manque d'implication, selon eux, des autorités maliennes de transition dans la mise en oeuvre de l'accord de paix. Mais aussi le manque de soutien, de la part de l'État malien, pour les populations du Nord victimes des attaques du groupe État islamique, notamment dans la région de Ménaka. Un " abandon " significatif, à leurs yeux, du manque de considération des autorités de transition pour les populations du Nord.

Cela fait des mois que l'application de l'accord de paix est bloquée, et que les groupes armés et le gouvernement de Bamako ne se parlent plus. Ces dernières semaines, des déclarations va-t'en guerre issues des deux camps - par l'intermédiaires de personnalités politiques ou de la société civile proches mais s'exprimant en leur nom - ont plus que jamais laissé craindre une reprise des hostilités.

" Les autorités algériennes tiennent beaucoup à cet accord "

Mais le président algérien Abdelmadjid Tebboune est déterminé à sauver l'accord de paix, et c'est pour cela qu'il a voulu rencontrer personnellement, ce qui n'est pas fréquent, les représentants des groupes armés. Mohamed el Maouloud Ramadane est porte-parole du CSP, qui rassemble tous les groupes signataires de l'accord de paix. " Les autorités algériennes tiennent beaucoup à cet accord, la paix et la stabilité dans la région, assure-t-il au micro de RFI. Du coup, il nous a vraiment rassurés par rapport au fait que l'Algérie jouera pleinement son rôle pour ramener les parties au dialogue. Ça va dans le sens de l'apaisement, même si chacune des parties à ses préoccupations et sa manière de voir le problème ".

Il y a un mois, le président algérien avait reçu deux ministres de la transition malienne : celui de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Wagué, et celui des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.

Le communiqué officiel algérien ne donne aucune précision sur les prochaines échéances, mais le chef de file de la médiation internationale doit à présent trouver des points de compromis entre les exigences des deux parties.