Congo-Brazzaville: Centre national de référence de la drépanocytose - Le budget 2023 arrêté à plus de 953, 9 millions FCFA

La direction du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette-Sassou-NGuesso a adopté, le 23 février, son budget exercice 2023 en recettes et en dépenses à la somme de 953 900 000 FCFA à l'issue de la 6e session ordinaire de son comité de direction dirigé par le Pr. Jean Louis Nkoua.

La sixième session a été axée sur l'examen et l'adoption du projet d'ordre du jour, le compte rendu de la cinquième session ordinaire, le rapport d'activités 2022, le compte administratif année 2022, le compte financier 2022, les fiches d'information, le plan d'action, le budget prévisionnel et le projet des délibérations et divers.

Le budget adopté permettra de financer le plan d'action du Centre, selon le communiqué final des travaux du comité de direction, lu par le Dr Thibaut Ocko. Il est en augmentation de 11,5% par rapport à celui de l'année dernière.

En effet, les administrateurs ont décidé de reconnaître certains manquements au procès-verbal de la cinquième session et ont décidé d'adopter le document sous forme de compte rendu.

Des échanges ont été positifs en ce qui concerne les rapports d'activités techniques, les comptes administratifs de l'année 2022. Le rapport d'activités a été adopté après amendements.

« Les comptes administratifs et de gestion qui ont fait l'objet d'une appréciation préalable par la direction générale de la comptabilité publique, avec certaines observations et surtout une appréciation positive, ont été validés », précise le communiqué final.

Par ailleurs, le comité de direction a recommandé le toilettage, selon l'orientation de la direction générale de la comptabilité publique avant leur transmission à la Cour des comptes et de discipline budgétaire.

En ce qui concerne le point sur le plan d'action et le projet de budget de l'année 2023, les fiches d'information sur les primes et indemnités ont fait l'objet d'un examen attentif du comité de direction qui a décidé de leur approbation et leur soumission sous forme de délibération au président du comité de direction, en respectant les procédures et les textes en vigueur.

Les recommandations ont porté sur la gratuité du dépistage néonatal de la drépanocytose et sur la réduction des coûts de certains médicaments essentiels destinés aux patients drépanocytaires comme l'acide folique, l'hydroxycarbamide et les vaccins anti-pneumococcique.

Le président du comité de direction, le Pr. Jean Louis Nkoua, a indiqué que la rencontre a permis de baliser la route de cette année en cours. « Nous avons ici apprécié les activités menées dans ce centre en matière de formation du personnel de santé dans plusieurs domaines ainsi que l'attention du gouvernement à ce centre », a-t-il déclaré.