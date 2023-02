Ethiopie - Deux candidats retenus à l'issue du concours national de mémorisation et psalmodie du Saint Coran de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains

Addis — - Deux candidats, dont une fille, ont été retenus à l'issue de la 4-ème édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran organisé, samedi à Addis-Abeba, par la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Ethiopie.

Les deux vainqueurs Safia Cheikh Ahmed et Abbas Hadi Omar, qui participeront à la phase finale du concours qui se tiendra au cours du mois sacré de Ramadan, ont été retenus respectivement dans la catégorie de la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warsh et la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat.

Quelque 50 candidats ont pris part aux présélections de ce concours qui vise à promouvoir le Saint Coran et perpétuer la Sounna du Prophète Sidna Mohammed (PSL) et d'inciter la jeunesse à s'approprier et à appliquer les nobles enseignements de l'Islam.

Le Secrétaire Général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Dr. Mohamed Rifki, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture l'importance du concours qui est à sa 4eme édition dans la mesure où il permet de découvrir une nouvelle génération et de nouveaux talents dans la mémorisation, la récitation et la psalmodie du Saint Coran parmi la jeunesse musulmane.

Ce concours, a relevé Dr Rifki, s'inscrit dans le cadre des actions louables de la Fondation entreprises sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, au service de l'Islam et des musulmans dans toutes les contrées de l'Afrique.

Lors de ce concours, le président de la Section de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africain en Ethiopie, Cheikh Adam Kamal Mohammed, a élevé des prières pour préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

Cheikh Adam Kamal Mohammed a également imploré le Tout-Puissant de perpétuer développement et prospérité au Royaume du Maroc.

Le Concours s'est déroulé en présence de l'Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M'Hammdi, du Président du Conseil Supérieur des Affaires islamique d'Ethiopie, Ibrahim Tufa, du Représentant des religions en Ethiopie, des officiels et parlementaires éthiopiens et d'autres personnalités.