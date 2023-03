Congo-Brazzaville: Revendications du personnel de santé - Le gouvernement échange avec le banc syndical

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, et son homologue du Budget, Aimé Boji Sangara, ainsi que les représentants des ministère des Finances et de la Fonction publique, ont eu dernièrement une réunion avec le banc syndical du secteur de la santé, à Kinshasa.

Le Syndicat national des médecins, le Syndicat des médecins du Congo ( Symeco) et le Collectif des médecins non primés sont les principales organisations syndicales qui ont représenté les professionnels de santé à la rencontre. Celle-ci a essentiellement porté sur les avantages sociaux des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé oeuvrant dans le secteur public. Il s'agit, entre autres, du dossier relatif au transport, au logement ainsi qu'aux questions relatives aux taux et barèmes salariaux et alignement à la prime de risque professionnel pour les autres agents du secteur de la santé."

Au terme de leurs échanges, le gouvernement et ses interlocuteurs ont pu convenir sur des options pratiques qui seront prises, en tenant compte de l'environnement et de la situation économique actuelle du pays. Ce sont alors des actions qui sont préconisées et qui doivent être exécutées d'ici au deuxième trimestre 2023 ...", a indiqué le DR Juvenal Moanda, secrétaire général du Symeco.

Il a assuré qu'une option claire et pragmatique a été levée par les deux parties en ce qui concerne le calcul des salaires et leur impact dans un bref délai.

Cette réunion interministérielle est intervenue en prélude d'un grand atelier qui aura lieu le mois prochain à Kinshasa et qui mettra autour d'une table le gouvernement et les délégations syndicales du secteur de la santé.

Rappelons que la semaine dernière, le ministre de la Santé avait reçu la coordination du banc syndical du secteur public de la santé, venue lui réitérer les différentes attentes sociales des agents du secteur de la santé, qui doivent être prises en compte par le gouvernement de la République dans le budget national de l'année en cours.