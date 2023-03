Congo-Brazzaville: Boxe - Makabu laisse sa ceinture mondiale WBC au Suédois Badou Jack

Le Congolais Junior Ilunga Makabu a été détrôné, en Arabie saoudite, par le Suédois Badou Jack en combat de défense du titre mondial des poids légers de la version World boxing council (WBC).

Le règne de trois ans de Junior Ilunga Makabu (35 ans) comme champion du monde a pris fin le 26 février. Le pugiliste congolais a perdu sa ceinture mondiale de la version WBC des poids légers, battu par TKO au 12e round par le Suédois d'origine gambienne, Badou The Ripper Jack (39 ans), à l'occasion de la soirée Paul vs Fury organisée à Diriyah Arena, en Arabie aaoudite.

Avec désormais un palmarès de trente combats pour vingt-sept victoires dont trois KO et trois défaites, il s'est imposé par KO au dernier round, sur arrêt de l'arbitre. Bien avant lors des échanges, Badou Jack a envoyé Junior Ilunga Makabu au tapis, d'abord à la quatrième reprise, avant de se faire compter au onzième round et finalement sombrer au douzième par arrêt de l'arbitre.

Junior Ilunga Makabu n'a pas réussi à revenir dans le combat, perdant donc sa ceinture WBC détenue depuis sa victoire à Kinshasa sur Michal Cieslak en janvier 2020. Il a défendu son titre à deux reprises contre le Nigérien Olanrewaju Durodola et le Sud-Africain Thaisco Mchunu. " Je profite de l'occasion pour le féliciter et remercier mon équipe, mes compatriotes et mes fans. La boxe reste pour nous une passion et nous continuons de compter sur vous pour la suite de notre carrière. Ne soyez pas découragés. J'aimerais vous encourager en vous disant que d'ici-là, nous aurons un autre combat. Dans deux mois, nous allons vous donner la date... Dans le sport, il y a le nul, la défaite et la victoire ", a déclaré le jeune frère d'un autre boxeur congolais, Martin Bakole Ilunga; quelques heures après avoir perdu sa ceinture mondiale.

A 39 ans, Jack Badou était sur une série de cinq victoires consécutives, oubliant quelque peu ses deux défaites face à Marcus Browne et Jean Pascal en 2019. Avant d'affronter Makabu, il avait dominé sur décision partagée Richard Rivera à Djeddah, en Arabie saoudite. Ce suédois né à Stockholm d'une mère suédoise et d'un père gambien fut champion du monde WBC en 2015 et 2016 des supers moyens. Il s'est aussi adjugé la ceinture mondiale de la version World boxing association chez les lourds-légers.