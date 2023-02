Afrique: CAF/C1 phase de groupes - V.Club bat JS Kabylie et se relance

Après une première journée ratée, l'AS V.Club s'est remis en réalisant une belle victoire face à la JS Kabylie, lors de sa deuxième sortie dans le groupe A de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Après une défaite armes à la main en deuxième journée devant Petro Athletico de Luanda, l'AS V.Club s'est ressaisie en troisième journée. Le club vert et noir de Kinshasa a battu, le 25 février au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville où il dispute ses matches à domicile, la Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie par un 1-0; l'oeuvre du milieu de terrain expérimenté Chikito Lema Mabidi à la 65e minute.

Pour cette deuxième journée, l'entraîneur Raoul Jean-Pierre Shungu a modifié son onze de départ. Le gardien de but burkinabé Farid Ouédraogo a été aligné, avec une défense à quatre avec le latéral droit togolais Ayawo Dieu-Donné Soglongbe, le Congolais de Brazzaville Varel Rozan, Guy Mfingi Magema et l'expérimenté latéral gauche Patou Ebunga Simbi " Saoulé ".

Au milieu de terrain, il y a eu Peter Mutumosi Zilu (remplacé à la 46e minute par le Togolais Marouf Tchakei), le buteur Lema Mabidi et Glody Kikwama Mujinga (remplacé à la 67e minute par Jérémie Mbuyi Kalenda). Le trio d'attaque s'est composé de Ngoma Manianga (remplacé à la 67e minute par Manassé Mutatu Mbedi), Eric Kabwe wa Bantu (remplacé à la 76e minute par Taddy Etekiama Agiti) et le Congolais de Brazzaville Jacques Thémopolé Medina (remplacé à la 46e minute par Merveille Kikasa). On n'a donc pas revu Héritier Imana Lote et Prince Mouandza Mapata, titulaires en première journée, ni Jacques Mangoba entré en jeu contre Petro Athletico en première journée, à la place d'Imana Lote. Remplaçant en première journée, Lema Mabidi a débuté le match contre la JSK, récompensé par un but.

Avec cette victoire importante, V.Club se relance dans ce groupe car, dans l'autre match, le Wydad Athletique Club de Casablanca du Maroc a battu, le 24 février à domicile, Petro Athletico d'Angola par 1-0. Yahya Jabrane a inscrit l'unique but de la partie sur penalty à la 34e minute. Dans ce groupe A, Petro de Luanda garde toutefois la tête avec quatre points glanés en trois matches, devant la Jeunesse sportive de Kabylie (quatre points en trois matches). V.Club est troisième avec trois points en deux matches et Wydad dernier avec trois points en trois matches. Rappelons que V.Club et Wydad n'ont pas disputé le match de la première journée, reporté à une date ultérieure.