Ile Maurice: Kalyanee Juggoo - 'J'ai eu droit à des 'mo kouma enn kankréla, bizin met Doom lor mwa'

interview

Votre publication sur Facebook, dans laquelle vous essayez de défendre le Premier ministre, est diversement commentée depuis quelques jours. Qu'en est-il ?

Nous sommes dans un pays démocratique. Chaque citoyen a son point de vue et chacun pense à sa façon. Si vous trouvez qu'une personne fait bien son travail sur le moment, pourquoi ne pas le dire ?

Vous avez une idée de notre avenir politique ?

Je termine en ce moment mes études (un MBA) - il y a un dernier module et ma dissertation à compléter. Ce n'est qu'après cela que je serai un peu plus libre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je ne quitte pas la politique. Je dois aussi me rendre en Inde prochainement pour un award que j'ai reçu. Après mai, je m'y consacrerais.

En 2014, vous vouliez offrir un bisou à Xavier Duval (NdlR, elle l'avait dit dans un entretien accordé à "l'express"), certains demandent si le bisou est destiné à Pravind Jugnauth aujourd'hui ?

Xavier est un très bon ami. Bon létan mo ti donn bizou Xavier an 2014, eski mo ti zwenn PMSD? Quand les hommes prennent position, il n'y a aucun problème, mais quand moi je le fais, on s'attaque à mon physique. J'ai eu droit à des "mo kouma enn kankréla, bizin met Doom lor mwa", entre autres. Je tiens à rappeler que j'ai été dans le PTr pendant des années et les agents politiques des Rouges, je les connais. Même si les noms changent sur Facebook, je reconnais leur façon d'écrire. Je sais qui m'attaque.

Donc, vous voulez dire que vous vous faites attaquer par nul autre que vos anciens collègues ?

Voilà ! Combien de transfuges il y a au sein du PTr ? 95 % d'entre eux sont des transfuges. Eski nou bizin met Doom lor zot? Il faut que la loi soit plus sévère à l'encontre des personnes qui écrivent n'importe quoi sur d'autres personnes. Deux jours que tout le monde ne cesse de m'appeler. Certains disent que je fais l'actrice sur Facebook du matin au soir, moi je dis qu'il y a des personnes qui se font harceler sur Facebook, des femmes. Quel exemple donne-t-on aux jeunes ? Il faut arrêter de s'en prendre aux femmes.

Pour le moment, il n'est question d'aucun rapprochement avec le pouvoir ?

Je ne vais pas dire non, je ne dis pas oui non plus. Il se peut que demain, j'intègre le MSM ou un autre parti. Je vous l'ai dit, je poursuis ma carrière politique. Tôt ou tard, je referai mon entrée...