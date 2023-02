Soudan: La Commission nationale des droits de l'homme participe à l'atelier de l'ACERWC

Khartoum — La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a pris part à un atelier organisé par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (ACERWC) en collaboration avec le Réseau des droits de l'homme nationaux africains Insituations (NANHRI) sur la mise en oeuvre des résolutions et recommandations du comité tenues à Nairobi, au Kenya, les 23 et 24 février.

Le comité visait à faire prendre conscience de la nature des travaux du comité et à déterminer les mécanismes et les rôles qui pourraient être joués par les institutions nationales des droits de l'homme en participant au comité pour encourager la mise en oeuvre de ses résolutions et recommandations ainsi que l'échange des meilleures pratiques et expériences. .

La directrice des relations internationales de la NHRC, Nahla Al-Sir Salih, a fait une intervention lors de la session de l'atelier au cours de laquelle elle a décrit les compétences de la commission en matière de protection et de promotion des droits de l'homme conformément à la loi de 2009 sur la NHRC, en plus de ses activités en domaine de la protection et de la promotion des droits de l'enfant.

Elle a également passé en revue certaines questions soulevées par le comité pour discussion et a affirmé la pleine disponibilité de la Commission à coopérer avec le comité à travers l'engagement des parties actives des autorités exécutives et des organisations de la société civile opérant dans le domaine des droits de l'enfant.

L'atelier a formulé un certain nombre de recommandations, dont les plus importantes sont la nécessité pour les institutions nationales de s'efforcer de suivre la mise en oeuvre des résolutions et recommandations des mécanismes régionaux, y compris le CAEDBE, qui ont été renvoyées aux pays. et non pris en compte par eux et donnant la priorité à la prévention des violations contre les enfants et à la nécessité d'impliquer les enfants dans les programmes et activités menés par les institutions nationales des droits de l'homme.

Le Comité a également recommandé que les institutions nationales des droits de l'homme obtiennent l'accréditation du CAEDBE.