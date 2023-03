Angola: Serie A / Spezia - Nzola marque un doublé décisif, l'espoir du maintien

M'Bala Nzola a marqué un doublé dimanche soir, permettant à la Spezia d'arracher un nul 2-2 chez l'Udinese.

Dans le match, la Spezia a pris les devants avec un fantastique but en solo de Nzola (6e) lors de sa première titularisation en plus d'un mois. Sur l'action, l'international angolais a sprinté depuis le milieu de terrain. D'une touche, il s'est éloigné de Rodrigo Becao, avant de contourner le gardien de but Marco Silvestri pour marquer dans les filets vides sous un angle serré.

Derrière, l'Udinese a réagi, quand Isaac Success a lancé une balle en profondeur pour l'égalisation de Beto (22e). Les locaux ont pris les devants quand Pereyra (55e) a marqué le second but du Friulani. Mais, peu avant le dernier quart d'heure, Nzola a réalisé son doublé de la soirée pour le nul 2-2.

Pour Nzola, c'était ces 10e et 11e buts en 20 matchs cette saison en Serie A. Il compte 6 buts et une passe lors des six dernières apparitions, seul Osimhen a apporté plus de points à son équipe dans le Calcio. Au bord de la relégation, ce nul permet à la Spezia de rester 17e, à trois longueurs de la zone rouge.