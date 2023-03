Afrique: France - Sénégal - Élections législatives dans la 9ème circonscription des français de l'étranger - Oumar Ba en lice pour jouer sa partition

Ce citoyen français originaire du nord du Sénégal (Fouta), Oumar Ba briguera les suffrages des électeurs français établis dans les 16 pays que compte cette circonscription. Cet électorat représente 30% de l'ensemble du collège électoral français constitué de 04 pays du Maghreb et 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc avec 45 000 électeurs représente la plus grande agglomération.

Une candidature qui vient de l'Afrique subsaharienne, notamment du Sénégal date du député Lamine Gueye qui avait succédé au Président Senghor.

Un pedigree qui blinde son projet politique

Titulaire d'un Master en marketing international de l'École Supérieure de Commerce de Compiègne (commune de France), le jeune Oumar BA est spécialiste en relations internationales. Il a aussi étudié les sciences politiques, d'où l'intérêt qu'il porte à la vie politique française Ce transfuge du Parti socialiste (PS) français compte aller aux prochaines législatives sous sa propre bannière. Son programme attractif en vaut la chandelle et explique ses fortes ambitions.

"Je n'ai pas essayé de poser ou de solliciter une investiture de la majorité, je préfère partir quoique cela coûterait, je serai candidat jusqu'au bout. Et je pense pouvoir gagner cette circonscription parce que je l'ai sillonnée de long en large, du nord au sud. J'ai rencontré, écouté et partagé avec beaucoup de français. Et je considère que dans cette circonscription il n'y a jamais eu un député proche des français" rassure Oumar Ba.

Déclinant sa feuille de route, le candidat explique qu'il prendra des mesures par rapport à la scolarisation des enfants français de l'étranger, la santé et la sécurité sociale. Selon l'élu de Compiègne, réputé proche des populations françaises et africaines, il est " inconcevable que la France continue à fermer les yeux sur cette disparité qui existe entre les familles ". Oumar BA s'est donné les moyens et compte jouer à fond sa partition dans ces décisives joutes électorales françaises prévues le 02 avril 2023.