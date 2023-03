Burundi: Coopération - Le Congo et le Burundi vont développer leurs relations dans le domaine agricole

Le président Denis Sassou N'Guesso a indiqué, le 27 février, à Brazzaville que le Congo et le Burundi vont développer leur coopération dans le domaine agricole. Le chef de l'Etat congolais a fait cette annonce lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son homologue burundais Evariste Ndayishimiye.

" Nous avons beaucoup échangé avec le président Ndayishimiye sur cette question et sur d'autres aspects de coopération. Nous allons surtout concentrer nos efforts autour de l'échange d'expériences dans le domaine du développement agricole. Je crois qu'on obtiendra de bons résultats ", a-t-il déclaré. Répondant à une question sur la crise prévalant à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), Denis Sassou N'Guesso a signifié qu'un plan pour le retour de la paix dans cette partie a été mis en place par les présidents du Burundi, de l'Angola et du Kenya. " Nous savons qu'ils ont mis en place un plan pour le retour de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC qui a eu le soutien de l'UA. Nous pensons qu'avec la volonté politique des dirigeants de la région et celle des peuples, nous irons progressivement vers sa mise en oeuvre. Parce qu'il ne faut pas prendre des résolutions sans les mettre en oeuvre. Lorsque les résolutions sont prises avec le soutien des populations, je crois que nous allons atteindre les objectifs ", a-t-il expliqué.

De son côté, le président Evariste Ndayishimiye, qui préside la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est, a fait savoir que les chefs d'Etat de la région étaient solidaires pour le retour du climat de paix dans la partie orientale de la RDC. " En RDC, on a les difficultés à gérer la sécurité à l'est du pays. Nous sommes tous solidaires pour aider nos frères de la RDC à retrouver la paix et la sécurité, à oeuvrer pour le développement de leur pays ", a-t-il renchéri.

Le chef de l'Etat burundais a remercié son homologue congolais pour son engagement au côté du Burundi pendant les moments difficiles, avant d'appeler au développement de la coopération Sud-Sud. " Le Burundi a connu des moments de crise et le président Denis Sassou N'Guesso est resté solidaire avec lui. Voilà, le Burundi se relève de plus en plus et revient sur la scène internationale ", a souligné Evariste Ndayishimiye qui a effectué un séjour de 48 heures en terre congolaise.