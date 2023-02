Burkina Faso: FESPACO 2023 - La ' Fenêtre des écoles ' ouverte

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie d'ouverture de la " Fenêtre des écoles ", le lundi 27 février 2023, à l'Institut supérieur de l'image et du son/Studio-école, à Ouagadougou.

L'Institut supérieur de l'image et du son/Studio-école (ISIS/SE) tient une manifestation intitulée " Fenêtre des écoles " qui jalonne chaque Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). En effet, la cérémonie d'ouverture de ladite manifestation a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le lundi 27 février 2023, au sein de l'Institut, à Ouagadougou.

A cette édition de l'évènement, 14 étudiants ont reçu leur parchemin de Licence et de Master en réalisation, production, image, son et montage. La représentante des étudiants de l'ISIS/SE, Maïmouna Ouédraogo, a d'entrée de jeu, salué la présence des personnalités gouvernementales, des sommités du cinéma africain, des responsables d'écoles et d'instituts de formation en cinéma et audiovisuel, des représentants de la Fédération burkinabè des ciné-clubs (FBCC) et du pays invité d'honneur.

Le Directeur général (DG) de l'ISIS/SE, Dr Bangbi Francis Frédéric Kaboré, a indiqué que la " Fenêtre des écoles " constitue un moment important de la 28e édition du FESPACO qui se déroule dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent dans les pays du Sahel, notamment au Burkina Faso. " Mais, le Burkina Faso demeure debout, impétueux et à jamais. La preuve, nous voilà réunis ici à Ouagadougou pour célébrer le cinéma africain. Depuis 2008, il est devenu une tradition pour nos écoles africaines de cinéma de se retrouver à chaque édition du FESPACO pour vivre pleinement cette fête de la biennale du cinéma africain ", a-t-il déclaré.

A entendre le DG de l'ISIS/SE, le FESPACO est une occasion de rencontres et de partages avec d'éminents cinéastes africains et du monde d'où l'organisation par son institut, de la " Fenêtre des écoles ". Il a précisé que cette initiative offre aux étudiants, formateurs et responsables d'établissements de formation, des échanges pédagogiques, des master-class et des projections de films d'écoles. Au cours du déroulement de la " Fenêtre des écoles ", l'acte de naissance de l'organisation panafricaine des institutions de formation en cinéma et audiovisuel et le programme de mobilité intra Afrique des étudiants et des formateurs vont être évoqués.

Le représentant des écoles et instituts de formation en cinéma et audiovisuel, Dr Jean-Michel Adiko, est revenu sur la mise en place, le dimanche 26 février 2023, à Ouagadougou, de la Fédération panafricaine des institutions de formation en cinéma et audiovisuel établie dans le sillage de la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI). Traduire les réalités africaines " Le cinéma africain doit traduire les réalités de la société africaine ", a-t-il expliqué. Selon le ministre en charge de la culture, la célébration des professionnels de l'image et du son ne saurait se faire sans les étudiants et leurs enseignants ainsi que les écoles de formation.

" En effet, pour le retour d'un ancrage culturel véritable dans l'éducation et la formation de la jeunesse, il est nécessaire de faire un retour aux racines de notre société à travers une éclosion et l'émancipation de nos cultures locales. Le cinéma est un moyen par la rhétorique d'un langage qui lui est propre ", a-t-il laissé entendre. Il a appelé les étudiants et leurs enseignants à faire du cinéma un outil de promotion de la culture et des idéaux de liberté et d'affirmation des cultures africaines.

" L'ISIS/SE, en accueillant tous les étudiants du continent, est un don du Burkina Faso à l'Afrique et au monde dans un esprit de solidarité, pour continuer à porter le 7e art africain dont Ouagadougou demeure le creuset ", a souligné Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il a félicité et encouragé le corps d'encadrement pédagogique et administratif de l'ISIS/SE qui enregistre plus de 500 étudiants venant de 22 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Le ministre Ouédraogo a été également reconnaissant aux partenaires de l'ISIS/SE pour leur constance dans l'appui de l'établissement.

A l'issue de la cérémonie d'ouverture, s'en est suivie une visite des installations de l'ISIS/SE. La " Fenêtre des écoles " rassemble une dizaine d'écoles et d'instituts de cinéma et de l'audiovisuel d'Afrique et de sa diaspora. Elle est une opportunité pour les professionnels du domaine de rencontrer des sommités du 7e art et une tribune pour les étudiants de consolider leurs acquis.