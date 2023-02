Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 28 Février 2023

Centrafrique : Explosion de mine dans le nord-ouest - Trois soldats tués

Deux soldats des Forces armées centrafricaines (Fca) et un élément des forces russes ont été tués et cinq autres blessés le samedi dans le nord-ouest de la République centrafricaine (Rca), suite au passage de leur véhicule sur un engin explosif, a-t-on appris dimanche de sources concordantes. Un véhicule des Faca et leurs instructeurs russes ont sauté le samedi soir sur un engin explosif à environ 22 km de la ville de Bozoum, chef-lieu de la préfecture de l'Ouham-Pendé (nord-ouest), lors de leur patrouille sur l'axe Bozoum-Bossangoa, ont confirmé plusieurs sources. Les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc), actifs dans cette localité, ont posé des engins explosifs pour stopper la progression des forces loyalistes et leurs alliés russes qui mènent ces derniers temps les opérations de ratissage, a précisé une source onusienne à Bozoum sous le couvert de l'anonymat. (Source : abangui.com)

Mali : Trois soldats sénégalais décédés - Hommages et honneurs funèbres à eux

Le camp Dial Diop de Dakar, siège de l'Etat major des armées sénégalaises, a abrité, mercredi, une cérémonie d'hommage et de levée des corps de trois soldats sénégalais tombés mardi au Mali, a-t-on appris de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa). Ces militaires sénégalais membres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) sont décédés à la suite de l'explosion d'un engin improvisé. Cinq autres soldats ont été blessés dans cette attaque survenue alors que les militaires sénégalais retournaient d'une mission de ravitaillement entre les localités d'Ogassagou et de Sévaré. (Source : Aps)

Nigeria : Présidentielle2023 - L'outsider Peter Obi remporte l'État clé de Lagos

Le candidat du Parti travailliste a créé la surprise en devançant Bola Tinubu dans l'État de Lagos, fief de l'Apc au pouvoir, selon les premiers résultats, au terme d'un scrutin serré dont l'issue restait incertaine ce lundi soir. Plus de 87 millions d'électeurs ont voté samedi pour choisir parmi 18 candidats la personne qui aura la lourde tâche pendant quatre ans de redresser le Nigeria. Lagos, bouillonnante capitale économique, compte le plus grand nombre d'électeurs inscrits du pays, plus de sept millions, et constitue le bastion du candidat de l'Apc (au pouvoir), Bola Tinubu, 70 ans, qu'il a gouverné de 1999 à 2007. Mais selon les résultats de la Commission électorale nationale (Inec), il y est légèrement devancé, de moins de 10 000 voix, par Peter Obi, qui remporte 46 % des suffrages. Le « parrain », comme est surnommé Tinubu du fait de son influence politique, a reconnu sa défaite dans un communiqué, appelant au calme après quelques éruptions de violences à Lagos. Pour la première fois depuis le retour à la démocratie en 1999, le pays pourrait connaître une présidentielle à deux tours. (Source : Afp)

Côte d'Ivoire : Boisson prohibées saisies - Le Ministère du Commerce procède à la destruction de plus de 25 tonnes

Le ministère du Commerce, de l'industrie et de la promotion des Pme, à travers sa sous-direction de la répression des fraudes a procédé, le vendredi 24 février 2023, à la destruction de 25 tonnes de boissons frelatées saisies, dans la commune d'Anyama, le jeudi 9 février dernier. Cette opération de destruction s'est déroulée dans le centre de destruction la nouvelle zone industrielle PK24 Akoupé-Zeudji, en présence de la gendarmerie et des autorités administratives. Il s'agit de bouteilles de liqueurs pleines avec diverses marques, des sacs de bouteilles vides qui devraient faire l'objet de transvasement. Soit une estimation de plus de 25 tonnes de boissons frelatées. La valeur commerciale de ces produits s'élève à plus de 20 millions Fcfa. Le Sous-Directeur de la Répression des Fraudes, Kponé Zimo Béranger a salué l'initiative de ses collaborateurs, la vigilance de la Gendarmerie et la franche collaboration avec la population qui ont contribué à la saisie de ces importantes quantités de boissons. Il n'a pas manqué d'adresser une mise en garde à l'endroit des commerçants véreux. (Source : abidjan.net)

Burkina Faso : 28e édition du Fespaco - A l'épreuve de la « promotion de la culture de la paix dans un monde en guerre »

Placée sous le thème : « Cinémas d'Afrique et culture de la paix », la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision s'ouvre ce samedi 25 février 2023, à Ouagadougou au Burkina Faso. Au total, pour cette édition, ce sont 170 films dont 15 en lice pour l'Étalon d'or de Yennenga qui ont été sélectionnés sur 1 200. Ces films sélectionnés sont répartis dans onze sélections. A l'heure où de nombreux pays africains sont en proie à l'extrémisme violent, ce thème vient à point nommé. Cette édition s'ouvrira avec le film « Bravo, Burkina ! », une œuvre du Burkinabè-Nigérian de la diaspora, Oyéjidé Walé. Du 25 février au 4 mars 2023, la capitale du Burkina Faso va accueillir des milliers professionnels des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Il s'agit des réalisateurs, des comédiens, des techniciens, des producteurs, des distributeurs et exploitants de salles de cinéma. Aux couleurs du Fespaco, la ville de Ouagadougou sera prise d'assaut par des représentants de festivals partenaires, des communicateurs et hommes des médias de tous horizons, ainsi que des cinéphiles attendus à cette édition. Pendant près d'une semaine, c'est toute l'Afrique et sa diaspora qui se donneront rendez-vous au pays des hommes intègres. Quant aux thématiques du Fespaco, elles visent à promouvoir le développement… (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Sahel- Le commerce formel impliqué dans la contrebande de carburant

L'ampleur des volumes impliqués suggère que les détaillants légaux de carburant situés dans les zones frontières sont complices du commerce transfrontalier, selon un nouveau rapport de l'Onu. L'agence onusienne en déduit que les bas prix de la denrée dans ces trois Etats « sont parmi les moteurs les plus importants du trafic de carburant au Sahel ». Aussi, relève-t-elle, un prix moyen à la pompe de 1 dollar le litre se traduirait par une valeur marchande totale annuelle combinée d'au moins 5 milliards de dollars pour le carburant légal et illégal dans la région. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Politique africaine de la France - Macron en tournée sur le continent africain

Avant d'entamer, mercredi 1er mars, sa tournée sur le continent africain qui le conduira au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, le président français, Emmanuel Macron, a présenté, le lundi 27 février, les nouvelles orientations de sa politique africaine. (Source : adakar.com)

Togo : Assemblée parlementaire de l'Oeacp - Le Togo a participé à la session extraordinaire

La Commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Edoh Dussey, négociateurs en chef, ont paraphé le nouvel accord de partenariat entre l`Union européenne (Ue) et les membres de l`Organisation des États d`Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Oeacp), anciennement groupe des États Acp. Le Prof Robert Dussey, ministre des affaires étrangères du Togo, négociateur en chef, a présenté le nouvel accord post-Cotonou, notamment ses enjeux. Un « socle fondateur commun » fixe les valeurs et les principes clés, tout en indiquant les domaines stratégiques prioritaires tels que les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance, la paix et la sécurité ; le développement humain et social, la durabilité environnementale et les changements climatiques ; la croissance et le développement économique durable inclusif ; la migration et la mobilité. (Source : alome.com)

Niger : Abus par les personnels des Services de sécurité - Un atelier sur la vulgarisation des voies de recours

La Secrétaire générale du médiateur de la république ,maÏtre Mounkaila Mina Chapé a présidé Dimanche 26 février à Zinder avec l'appui de la coopération Suisse à travers la Dcaf, la cérémonie de lancement de la « cartographie des voies de recours et mécanismes de plaintes ouverts aux usagers du service public en cas d'abus ou d'inconduite par le personnel des services de sécurité ».Cette rencontre qui a duré une journée, regroupait les organisations de la société civile, les autorités administratives et coutumières et les représentants des forces de défense et de Sécurité (Fds).Pour la Secrétaire Générale du Médiateur de la République, son « Institution veillera surtout à la qualité des rapports entre les citoyens et les personnels de sécurité afin de la rendre assez souple et meilleure dans l'optique d' œuvrer pour leur pacification en cas de malentendus ». (Source : aniamey.com)

Maroc : Condamnation de Saad Lamjarred pour viol - Artistes et internautes divisés

La condamnation de Saad Lamjarred pour 6 ans de prison par la Cour d'assises de Paris a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, alimentées notamment par le soutien - ou encore l'absence de réaction-, de certaines stars marocaines. Trois jours après le verdict, la condamnation en France de Saad Lamjarred à 6 ans de prison pour le viol aggravé sur Laura Prioul continue de susciter plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Stars et personnalités marocaines, chanteurs, présentateurs et internautes ont, chacun, exprimé sa position quant à cette affaire et ses répercussions, à commencer par le père de l'artiste. Ainsi, le chanteur marocain Bachir Abdou, père de Saad Lamjarred, a fait part de la «tristesse profonde» et le «choc» que ressent la famille de la star marocaine suite à cette condamnation. « Mon fils ne mérite pas ce verdict sévère et ambigu. Nous vivons ces derniers jours dans une situation difficile », a-t-il déclaré. La star marocaine Dounia Batma a aussi réagi avant et après le procès. (Source : Yabiladi)