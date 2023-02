Congo-Kinshasa: Denis Mukwege appelle à "ne plus tolérer les violations flagrantes du droit international qui persistent en RDC" '

" Le temps est venu de sortir la tragédie congolaise de l'indifférence, de l'inaction et du silence complice de la communauté internationale ", a affirmé Denis Mukwege à l'occasion du 10ème anniversaire de la signature à Addis Abeba de l'Accord-Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Pour le prix Nobel de la paix congolais, " l'accord d'Addis Abeba, qui avait suscité l'espoir, intervient dans une période critique, où la nation congolaise est en danger avec une guerre d'agression pour la énième fois. "

Les pays et les institutions partenaires de la RDC qui sont notamment les co-Garants de l'Accord-Cadre ne peuvent plus tolérer les violations flagrantes du droit international qui persistent en RDC, selon Denis Mukwege, surtout au regard des enjeux mondiaux actuels.

En effet, la stabilité au coeur de l'Afrique est essentielle pour la paix et la sécurité internationales, mais aussi pour l'économie mondiale et la transition énergétique.

Le sang des Congolais a trop coulé. Il devient urgent de mettre un terme aux agressions récidivistes des pays à la base de la déstabilisation de la RDC, souhaite-t-il.

Pour y parvenir, le Prix Nobel de la paix congolais propose le recours à un régime de sanctions et de conditionnalité de l'aide. Il dénonce un humanisme à géométrie variable, en comparaison avec la guerre en Ukraine, causée par son voisin russe. Face au tollé planétaire que suscite l'occupation russe en Ukraine, Denis Mukwege rappelle que la souffrance est universelle et la soif de dignité et de justice l'est tout autant...

Il appelle ainsi l'opinion publique et les décideurs tant nationaux qu'internationaux à utiliser tous les moyens nécessaires pour endiguer sans tarder cette nouvelle escalade de la violence dans l'Est de la RDC.