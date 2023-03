Sénégal: Hommage au Pr Iba Der Thiam

opinion

L'inauguration, le 10 février 2023, de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), a été également, une célébration légèrement anticipée de l'anniversaire du Parrain. Né le 26 Février 1937 et décédé le 31 Octobre 2020, le Professeur Iba Der Thiam aurait, effectivement, eu 86 ans en ce mois de février 2023. Je pleure encore le conjoint qui m'a traitée comme une épouse choyée. Je pleure l'époux qui m'a protégée comme un père l'aurait fait pour sa propre fille. Je pleure le compagnon qui m'a respecté comme un pair intellectuel. Je pleure le camarade respectueux qui n'a jamais douté de ma capacité de mener mes propres réflexions et de décider de mes propres choix !

Aussi, au moment où mes larmes s'estompent doucement pour laisser la place à la méditation, l'impératif de rédiger le discours du Parrain, pour la cérémonie d'inauguration de l'UIDT, m'a imposé l'agréable devoir de rendre cet ultime hommage à l'homme exceptionnel dont j'ai eu la chance de partager la vie pendant vingt-quatre années.

En visite chez nous, le 04 novembre 2020, pour présenter ses condoléances, lors de la disparition, de notre regretté Patriarche, le Président Macky Sall s'était, en effet, saisi de l'occasion pour annoncer à un auditoire, déjà ému par sa considération, sa grande décision de donner à l'université publique de Thiès, le nom du Professeur Iba Der Thiam. Heureuse coïncidence ! Tout liait la capitale combative du rail, à l'ultime syndicaliste, qu'il venait, encore une fois, de glorifier !

Lors de sa dernière apparition publique avec le Professeur, le 02 août 2018, au cours de la cérémonie la remise des distinctions aux lauréats du Concours général, l'attitude filiale et le témoignage sincère du Président Sall avaient marqué l'assistance. En sa qualité de grand maître de l'ordre national du Lion, il avait également élevé le Professeur au rang de grand officier, reconnaissant ainsi, la vertu et le dévouement du Grand Serviteur du Sénégal, dans les hautes fonctions qu'il a occupées.

Au nom de notre famille, je voudrais sincèrement remercier le Président Macky Sall pour son assistance aux soins et tous ses gestes courtois et discrets dont le très obligeant Général Pr Mouhamadou Mbengue, son médecin personnel, pourrait témoigner. Son accompagnement et celui de son Gouvernement à la réécriture de l'Histoire Générale du Sénégal : des origines à nos jours (HGS), qui était si cher au Professeur, ont également contribué à faire de ce projet une réalité désormais patente.

S'il est de notoriété que l'homme, que nous célébrons depuis sa disparition, a marqué des générations entières à travers son action publique connue et reconnue, je témoigne publiquement, que le Professeur Iba Der Thiam, a été avant tout, un père de famille exemplaire et un mari modèle. Il n'est pas facile d'aborder la trajectoire plurielle et l'oeuvre multidimensionnelle de ce grand africain qui avait fait don de sa vie à sa communauté, à la nation sénégalaise, au monde noir et à la Ummah islamique.

Comme le dit si bien, le proverbe chinois " La lumière du soleil cache ses taches et ses éclipses montrent sa grandeur " ! Il faut nettement le dire, le militant Iba Der a été au coeur de toutes les nobles luttes de sa génération mais aussi de toutes les controverses syndicales et politiques qui les ont ponctuées. L'historien patriote a même été mêlé à un débat épistémologique passionné mais riche des leçons tirées de cette critique constructive, qui marqua son projet titanesque de réécriture de l'HGS. C'est le sens de l'exercice presque périlleux, qu'en témoin intime de la dernière partie de son existence, je voudrais m'essayer, pour éclairer de ma propre lanterne l'itinéraire complexe de ce Grand Serviteur du Sénégal.

Toutefois, dans ce premier jet de l'hommage global que je rends à sa mémoire, je voudrais m'en tenir à l'identité et aux valeurs de l'homme et revenir sur la pertinence du système de parrainage des établissements scolaires dont le ministre Iba Der Thiam a été le précurseur, en attendant de partager les parties relatives à ses trajectoires professionnelle, syndicale et politique.

1- De l'identité et des valeurs de l'homme

Aux étudiantes et étudiants de l'UIDT, je voudrais simplement confier que l'histoire de la vie de leur parrain est riche de leçons à retenir pour toute la jeunesse africaine. Cette existence est d'autant plus riche, au demeurant, que l'intéressé l'a totalement vouée à lutter pour la dignité de la Personne humaine, la souveraineté de notre Continent et la fierté retrouvée du Peuple Africain.

L'identité intrinsèque de l'homme comme le combat permanent de l'intellectuel pour l'indépendance nationale, les libertés syndicales, l'Unité africaine et l'édification d'une société juste, équitable et solidaire étaient fondés sur les valeurs cardinales de notre société. L'histoire était sa passion ; l'éducation et la culture, ses outils de transmission des vertus cardinales de notre peuple.

Pour comprendre la personnalité de Iba Der Thiam et son attachement viscéral aux cultures africaines, il faut questionner l'environnement, qui a forgé l'identité de l'homme. Ressortissant du Baol, du Saloum et du Ndoucoumane, cet homme de la savane sahélienne portait dans sa stature et dans son âme les marques indélébiles de l'espace de son enfance qui a façonné son caractère singulier. Comme un chevalier arpentant les plaines sablonneuses du Sénégal, il laissait partout sa marque. Attaché aux promenades désertiques et aux vastes champs de son terroir, Iba Der avait un horizon infini.

Fier, altier, la tête toujours haute et le regard franc, même ceux qui n'ont pas été dans son intimité pouvaient deviner la rigueur morale qu'il imposait à sa personne aguerrie. Avec sa légendaire éloquence, son propos véridique, Iba Der Thiam a vulgarisé, à travers son attitudes les valeurs de Fit (la bravoure), de Kolleré (foi et fidélité en amitié), d'audace et de loyauté, si chères à notre société.

Dans un contexte où chaque peuple a besoin de références, de modèles, de symboles et de valeurs, pour éviter d'être phagocyté par le courant mondialiste sous ses facettes multiples, il offrit à notre jeunesse des points d'ancrage et des repères dont le seul exemple que je prendrais, ici, est la vidéo, devenue virale au lendemain de son décès, dans laquelle il définit le Ngor et le Jom.

Comme le miroir de son exposé sur LE JOM, il portait en bandoulière les valeurs de fierté ; de refus du déshonneur ; de résistance dans l'oppression ; de courage dans l'adversité ; de stoïcisme dans la souffrance. Et au-delà de tout cela, il était caractérisé par sa volonté de relever tous ses défis ; la révolte légitime contre toute tentative d'humiliation par l'argent, la force, la puissance ; le refus de tout compromis ou de toute compromission ; le rejet de l'opportunisme, de la bassesse, du profit facile, des avantages non mérités ; et surtout la volonté d'être et de demeurer conforme à l'idéal que toute une société se fait de la seule vie qui mérite d'être vécue.

LE NGOR dont il dit que : C'est une tension morale, une forme de sublimation de la dignité. C'est la résignation dans le dénuement. C'est le renoncement volontaire à tout ce à quoi on n'a pas droit. C'est le rejet de tout ce qui est petit, vil, mesquin, indigne ou dégradant. C'est une morale du devoir et une philosophie de la rigueur inflexible, permanente et souveraine qui n'accepte aucune concession avec sa conscience, avec ses faiblesses, avec ses passions, peut également être posé comme l'autoportrait de l'auteur de sa définition.

Le lectorat aura ainsi compris que IBA DER THIAM, n'a pas simplement conceptualisé et chanté les vertus cardinales de notre société ; elles fondaient son éthique et informaient sa conduite. l en a été l'incarnation vivante !

Le combat ontologique du parrain de l'Université Iba Der Thiam de Thiès a d'abord été un combat pour la construction d'un leadership personnel ; un combat pour exister, être et demeurer dans l'excellence. Combat de fidélité et de reconnaissance envers tous ceux qui ont épaulé Adjaratou Ndiaye Sy, sa valeureuse mère, qui inculqua à son fils, l'art d'être un homme debout dans toutes les postures.

Cette dame dont la mythique élégance, lui auraient été léguée par son ascendante, la linguère du Ndoucoumane Codou Bigué Ndaw, a fait de son fils orphelin, un adulte sensible et humaniste. Un homme qui savait mobiliser sa force physique, son intelligence et son pouvoir, pour protéger les femmes placées sous son autorité, et accompagner les luttes nationales et continentales pour l'équité de genre. Mon défunt époux était un He for She, un modèle prémonitoire des concepts positifs qui émergent, aujourd'hui, du langage onusien !

Combat contre la fatalité d'une situation familiale qui l'a très vite privé de la figure paternelle, avec le décès prématuré de son père Abdou Kader Thiam, un symbole de loyauté. Son Label de dignité, il le tient également, de son ancêtre paternel, Mbakhar Thiam, dont il hérita, sa légendaire bravoure.

Je voudrais associer à cet hommage, une autre femme qui a été centrale dans la trajectoire de Iba Der, sa suprême épouse, Thérèse Jamilie Kattar, la mère de ses enfants Awa et Kader Thiam. J'ai, maintes fois, entendu Iba témoigner avec passion de la générosité et du dévouement de cette épouse modèle. Institutrice comme lui, Thérèse vécut son arrestation avec dignité. Elle accompagna son époux au détriment de sa propre carrière.

Avec une affection sincère, j'aimais lui dire que c'était elle la distinguée historienne, l'agrégée de l'ombre, qui avait généreusement, légué ses titres et ses grades à son leader syndical et époux chéri, pour qu'il jouisse de leurs diplômes et galons en son nom propre. Aujourd'hui, Jamilie et son homme reposent, côte à côte à Yoff pour l'éternité. Pour l'un comme pour l'autre mon admiration demeure ! A ces esprits exceptionnels, j'exprime, encore une fois, mon profond respect. Puisse le Seigneur les accueillir à Firdawsi, au plus haut de son Paradis céleste. Paix à leurs âmes !

Son fils d'adoption Ibrahima Faye qui a été " son ombre " durant 28 ans, témoigne de la fidélité de l'homme. Ils ont été ensemble jusque dans la Mosquée de Liberté 4, où Serigne Mor Diop, son guide spirituel, s'acquitta magistralement du mandat qu'il lui avait confié, de diriger son rituel mortuaire. Leur séparation définitive n'adviendra qu'au cimetière de Yoff, où il le rendit à son Seigneur.

Panafricaniste convaincu, la Renaissance africaine était son crédo ! Il avait pris acte du fait que, de nos jours, les dominants n'ont plus besoin, d'occuper ou de soumettre physiquement, un territoire, un peuple ou même un segment de la société. Il suffit, simplement, de l'influencer, économiquement, culturellement, mentalement, politiquement, aux plans linguistique et diplomatique, pour totalement l'assujettir, le coloniser ou même l'asservir. Nanti de sa claire conscience des enjeux contemporains, Der a combattu, tout le long de sa vie, les manifestations méta-souveraines du puissant mouvement d'uniformisation des peuples et sa visée de tailler toutes les sociétés sur le même patron.

En toute lucidité, il résista à toutes les formes de domination, à toutes les forces internes et externes qui s'employaient à soumettre les catégories minorées de la société, comme les femmes et même les jeunes, à la loi du plus fort. Avec sagacité, il fit face aux courants standardiste, impérial, raciste et/ou sexiste qui font abstraction des spécificités culturelles et nient l'égalité de tous les humains quels que soient leurs pays, leurs sexes, leurs races ou leurs classes sociales.

2- Le Parrain, la Rectrice et la ville d'accueil de l'UIDT : des analogies notoires !

En nommant, la Première Femme Rectrice de notre pays, le Président Macky SALL a posé un acte civilisationnel , comme la nomination de Mame Madior BOYE, première femme à avoir arborer, les atours de Premier Ministre dans notre pays. En effet, en projetant une dame, le 4 mars 2001, à la tête du Gouvernement, c'est l'ensemble des caractéristiques relatives à la gouvernance, foncièrement masculine, de l'état sénégalais moderne, que le Président Abdoulaye WADE avait ainsi secoué.

Pour l'Université sénégalaise, également, l'installation de la Pre Ramatoulaye Diagne MBENGUE, en décembre 2017, au rectorat de l'Université de Thiès, plus qu'un acte symbolique, venait clôturer un paradigme structurant. Une nouvelle ère, d'expérimentation de la mixité au sommet était ainsi ouverte pour ce temple du savoir.

Cette première est devenue un précédent historique avec la consécration, de la pionnière en Chimie des solutions et du Traitement des eaux, Pre Codou Mar DIOP, comme Rectrice de l'Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) jusqu'à son admission, en janvier 2020, à faire valoir ses droits à une pension de retraite. La nomination, en juillet 2020, comme Rectrice de l'Université du Sine Saloum El-Hadj Ibrahima NIASS (USSEIN) de ma valeureuse petite soeur, Pre Coumba TOURE KANE, spécialisée en Bactériologie-Virologie, résonna comme une consolidation d'une tendance que l'on pourrait considérée comme un germe d'émergence d'une " culture de la mixité " dans la gestion l'université sénégalaise.

Toutefois, à l'heure où nous saluons, la nouvelle règle imposée de haute lutte, qui exige que les recteurs et rectrices soient désormais élu-e-s par leurs pairs universitaires, il importe d'attirer l'attention de tous les " démocrates " que ce nouveau paradigme ne doit pas se traduire par le statu quo sur l'impératif de conserver l'équité de genre comme un cap pour l'élargissement fécond de la démocratie. Le " peuple des sachants " doit rester conscient que l'inclusion de toutes les sensibilités et perspectives est salutaire pour l'université. La dictature stricte du nombre ne joue, hélas, pas au profit des femmes dans cet univers qui, disons-le, reste encore fondamentalement acquise à l'idéologie patriarcale qui informe la société globale.

Pour revenir à l'UIDT, je me réjouis de constater que c'est la très affable et brillante, Pre Ramatoulaye Diagne MBENGUE, une petite soeur de longue date, qui y assume, avec compétence et humanisme, les fonctions de Rectrice de l'UIDT. Il importe, également, de souligner que la saga du parrain se confond avec celle de la capitale rebelle qui accueille cette belle université. A l'instar du leader syndical, Iba Der Thiam, Thiès a été actrice des combats héroïques pour l'indépendance politique et les revendications syndicales dans notre pays.

Le Parrain et la ville d'accueil d'IUDT ont marqué de leurs empreintes, l'histoire des travailleurs du Sénégal, de l'Afrique et du monde ouvrier en général. C'est Iba Der lui-même qui, dans son mémoire de maitrise, relata " La grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938 " (Université-Dakar, 1972), et mît en exergue la singularité de la cité du rail, dans son interprétation de " La tuerie de Thiès " avec ses 7 morts et 125 blessés.

Je ne saurais survoler, ici, toutes les qualités qui font de Iba Der Thiam une excellente référence pour notre pays. Autant de repères restent à surligner, mais on peut déjà retenir que sa philosophie existentielle, son style de vie, sa voix forte et écoutée ont toujours trouvé sens dans la camaraderie solidaire et la pugnacité qui ont marqué la trajectoire trépidante de ses 83 années d'action féconde au service du Sénégal, de l'Afrique et des causes justes dans le monde entier. Un tel bilan honore le prestigieux Parrain de l'UIDT. Combien de personnes peuvent se glorifier d'un itinéraire si florissant et d'une contribution si significative à la cause des militants de l'égalité, de la justice et l'équité dans tous les domaines ?

Comme le Parrain de l'UIDT, sa Rectrice a, à son palmarès une belle carrière qui l'a menée, de son statut initial de professeur de Lycée au sommet de la hiérarchie universitaire en tant que Professeure Titulaire des Universités et aujourd'hui Rectrice. La personnalité de cette philosophe, dont la renommée suscite, au-delà du Sénégal, de ses collègues et des cercles féminins, une grande fierté, me revoie à l'ultime foi de Iba Der dans la centralité et le leadership de la femme en Afrique où les patrimoines culturels sont, dans leur majorité des matrimoines.

C'est de la même manière, que l'historien du peuple faisait vibrer les salles du monde entier, chaque fois qu'il fallait dire l'histoire ou chanter la gloire des Africain-e-s, qu'il faisait résonner, sa voix puissante au débit saccadé, pour conter les batailles ardues menées par les femmes du Sénégal et du Continent, pour payer leur part du Prix du combat pour l'égalité. Fort de sa fabuleuse mémoire, sa remarquable précision, sa faculté de donner une nette intelligibilité aux faits évoqués, pour que ses récits ne souffrent d'aucune équivoque, le Grand Professeur, retraçait les itinéraires héroïques de ces grandes figures féminines, qui inculquèrent à la société entière les vertus et principes inaliénables de nos communautés.

Comme le tribun hors pair, dont les collègues certifient que c'est avec autant d'aisance qu'il abordait l'épopée religieuse et l'épopée garmi, pour mettre un accent sur sa maitrise exceptionnelle des registres pluriels de l'histoire du Sénégal, de l'Afrique, et des Diasporas africaines, et l'éclectisme des répertoires qu'il pouvait réunir dans une même conversation, la Pre Ramatoulaye Diagne Mbengue qui est, à fois, Spécialiste de logique mathématique, d'épistémologie et de philosophie islamique se singularise également par l'éclectisme de son vaste champ de connaissances.

De mon point de vue, ce qui lie fondamentalement le Parrain et la Rectrice de l'UIDT, c'est surtout leur commun attachement aux valeurs référentielles de notre société ; ces vertus cardinales qu'ils arborent tous les deux avec fierté et humilité, et dont aucun titre ou grade, n'a su aliéner les racines si solides. " L'humilité mon choix, l'excellence ma voie ", la devise de l'UIDT, est si bien incarnée par son Parrain mais également par sa Rectrice, sa Ville d'accueil et de ses Etudiant-e-s. Bon sang ne saurait mentir !

3- Iba Der Thiam et le système de parrainage des établissements scolaires, un lien intrinsèque !

Le palmarès d'éducateur du Professeur Iba Der a été couronné par sa nomination, en 1983, en tant que Ministre de l'Education Nationale, par le Président Abdou Diouf. Il cumulera cette fonction avec celle de Ministre de l'Enseignement Supérieur de 1985 à 1988. Malgré sa posture de Ministre, Iba Der demeura un enseignant engagé. Au sommet des lauriers et de la reconnaissance, en fervent militant de l'école publique, dont il était le produit et le serviteur par excellence, il mobilisa tout son génie et toute son énergie pour redorer le blason de ce système éducatif, dont ses seules qualités intrinsèques lui auront permis d'y avoir occupé toutes les fonctions. Son magistère de ministre a incontestablement contribué à l'instauration d'un nouveau paradigme de gestion démocratique du personnel, de recentrage des programmes et surtout de réconciliation de l'école avec son milieu.

A travers, le programme historique et très populaire de parrainage des foyers scolaires, qui joua un rôle à la fois symbolique et pédagogique, le Ministre Iba Der, célébra les plus vertueux des fils et filles des terroirs d'accueil de ces établissements à qui il donnait leurs noms. Il permit aux populations de s'approprier l'institution scolaire et de contribuer à la production de l'histoire locale à travers les recherches biographiques sur les parrains. Aujourd'hui encore les familles de ces illustres personnalités sont restées en symbiose avec leurs écoles filleules.

C'est dans cette historicité que s'inscrit le geste grandiose des parrainages actuels ! En gravant sur les frontons de nos Universités, les noms de personnalités de tous les terroirs du Sénégal, le Président Macky Sall a bel bien raison d'élargir cette tradition républicaine forgée par Iba Der Thiam. Comme le souligne l'éminent philosophe Mamoussé DIAGNE, le savoir interroge l'identité du maître et de l'apprenant, mais avant tout celle du lieu de sa transmission. La carte scolaire, transformée en livre d'histoire et en récapitulatif de la culture, a enseigné à tous, la fonction essentielle de l'acte de baptême : élever au rang du symbole et de la culture, en l'arrachant à l'anonymat.

Nous avons assisté, le 10 février 2023, à l'inauguration, de l'université à laquelle le Président a donné le nom de Iba Der THIAM. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur d'accompagner la famille du Patriarche Amadou Maktar MBOW au baptême de l'UAM à Diamniodio. En donnant à l'Université du Sine Saloum le nom de Vénéré El-Hadj Ibrahima NIASS, le Président SALL honore tous les intellectuels non europhones d'Afrique. Ils rejoignent ainsi d'autres fils du pays, qui ont porté au plus haut le flambeau du mérite national depuis leur illustre précurseur est Cheikh Anta DIOP dont Iba Der n'évoquait jamais, le nom, sans dire " Notre maître à tous ".

Quant à l'IUDT, je voudrais répéter que choix que le Président Macky SALL a porté sur le parrain est d'une pertinence avérée. S'il fallait chercher un modèle de tous les temps à notre jeunesse, nous dit le Pr Mamadou Fall, l'exemple du Professeur Iba Der Thiam résonnerait des milles vertus d'une bonne référence. Il a donné à toutes ses charges et responsabilités un contenu plein qui frisait la perfection. Dans le rôle du père comme dans celui de l'instituteur, il portait avec fierté les palmes de l'excellence.

Ses élèves admiraient son courage, ses étudiants admiraient sa science, ses collègues de l'Université et de l'Assemblée Nationale admiraient la courtoise éloquence d'un vrai tribun du peuple. Il a porté la toge du professeur comme une équipée du faiseur d'hommes qu'il a su rester jusqu'au bout de sa vie. On n'oubliera jamais comment il a porté le nom du Sénégal dans les cénacles du monde entre, l'UNESCO et tout le système des nations-unies, l'ISESCO ou l'Union africaine. La cause du Sénégal et de l'Afrique savait reconnaître sa voix de sincérité et de lucidité.

Sur les autres registres de sa riche existence, le Grand Professeur a, également, donné au Sénégal des modèles qu'il incarna jusqu'à la fin de sa vie, sur l'engagement politique des intellectuels et la vertu dans l'espace public. Dans la terminologie de Gramsci, Iba Der Thiam serait la figure symbiotique de l'intellectuel traditionnel doublé de l'Intellectuel organique.

Député du peuple, il a donné à la vertu en politique son sens pratique par l'exemple. Il a également assuré une intelligibilité universelle aux concepts qui fondent la morale du devoir et la philosophie de l'action. Il a théorisé et s'est posé en modèle d'une philosophie de la rigueur inflexible, permanente et souveraine qui n'accepte aucune concession avec sa conscience, avec ses faiblesses, avec ses passions. La persévérance devant les obstacles et la résilience dans les moments difficiles ont fait de lui le parfait allié dans toutes les bonnes causes du Sénégal et de l'Afrique.

Sa loyauté en amitié et en compagnonnage en faisait toujours une cible distinguée qu'aucune intimidation ne pouvait ébranler. A ses élèves et étudiants, il a donné le modèle du travailleur infatigable, avec un don de soi sans réserves et sans conditions. Aux enseignants, il a donné l'horizon d'une école nouvelle rivée sur les vertus cardinales de notre peuple et ouverte aux vents fécondants d'une modernité maîtrisée. Au peuple du Sénégal et ses élites, il a servi jusqu'à son dernier souffle. Au Sénégal, il a balisé l'avenir sur le socle dur de son unité historique.

Le nom de Iba Der THIAM rime, également, avec son appartenance sublimée à l'Islam et la Ummah. Tous ceux qui l'ont fréquenté ont été témoin de la ferveur exceptionnelle du musulman qui plaçait ses obligations religieuses au-dessus de tout. Ses relations avec toutes les confréries du Sénégal étaient excellentes. Tous les foyers islamiques du pays se sont rendus à notre domicile à l'annonce de son décès.

Dans toutes ses postures, la seule boussole de Iba Der THIAM était le Sénégal. L'Afrique était sa patrie et la Ummah sa Communauté. Son engagement militant reposa sur la même sincérité et le même style engagé. C'est avec la même générosité qu'il défendait ses causes. C'est avec la même verve, qu'il parlait de ses camarades comme de ses adversaires. Désintéressé, qu'il était de toutes formes de prébendes, de richesses matérielles et même de prestige, son intégrité était reconnue de tous. Iba Der Thiam était un combattant à la foi inébranlable. En politique comme en religion, ce sont ses seules convictions, qui guidaient toutes ses décisions.

Aucune des vertus léguées par ses ancêtres, ne s'est estompée, entre les mains du Grand Serviteur du Sénégal. Pour paraphraser ce que Lamine Guèye, qu'il aimait tant citer, disait du Sénégal, le Preux Iba Der Thiam, " n'était lui-même que dans la grandeur " !

Combien sont ceux qui, après avoir occupé toutes les fonctions qu'il a eues à exercer, n'ont laissé comme unique héritage matériel à leur famille biologique qu'une seule demeure dont l'acquisition remonte, au moment où il occupait sa position d'instituteur ?

Merci encore au Président Maky Sall de l'avoir tant honoré. Je voudrais aussi étendre la reconnaissance de notre famille à ses prédécesseurs, les Présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf pour leur compagnonnage avec l'illustre Défunt. Et également au Président Léopold Sédar Senghor, qui malgré le contexte d'adversité, montrait toujours son respect pour l'homme et l'intellectuel.

Pour ne pas conclure, je rappelle que dans un autre jet, je reviendrais sur les autres aspects de la vie de Iba Der THIAM et réitère mon engagement à fournir aux étudiantes et étudiants de l'UIDT, un livret entier qui rend compte de la vie de leur parrain.

C'est à vous étudiantes et étudiants de l'UIDT qu'il appartient, désormais et en premier lieu, de faire vivre les valeurs et de continuer l'oeuvre de votre illustre Parrain !

Repose en Paix Narou Adji Sy ; Kor Soda Libidor ; Thiam Mbakhar, tu as élargi ton héritage séculaire. " Sa Jan Waac na ". Que Janatul Firdawsi soit ta demeure éternelle !

Dre Marèma Touré Thiam

Sociologue,