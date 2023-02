Afrique: Mathias Deguenon - "C'est inadmissible notre manque de réalisme" !

Le Bénin sera en quart de finale ,mais s'est fait une belle frayeur. Opposés à la Gambie lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CA Total Energies U20, les Guépards ont concédé un revers dans les derniers instants devant la Gambie à l'issue d'un match riche en occasions (1-0).

Face à un adversaire déjà qualifié, le Bénin devait de son côté s'imposer et ainsi se qualifier sans avoir à se soucier du résultat de l'autre affiche, ou alors se contenter d'un match nul qui leur assurait une place parmi les deux meilleurs troisièmes.

Mathias Deguenon ne décolère pas, c'est inadmissible notre manque de réalisme.

" On a eu une très bonne première mi-temps après on a pas su concrétiser les occasions. Une grosse déception ce soir. C'est une grosse déception. On voulait finir deuxième. On est certes qualifiés mais c'est inquiétant quand on arrive pas à finir. Il va falloir régler ce problème de finition si on veut rester dans cette compétition. "

Nous avons trois jours pour nous préparer,on doit rencontrer le Sénégal. Même si c'est une équipe qui a eu 3 victoires,c'est une autre compétition qui commence. On va jouer la gagne. On peut battre le Sénégal si on règle ce problème de finition" déclaré le sélectionneur