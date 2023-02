Afrique: Sellimi ,l'entraîneur de la Tunisie - "On retrouve doucement nos sensations" !

L'Équipe U20 de la Tunisie est parvenue, ce lundi 27 février 2023, à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations organisée en Egypte.

La qualification pour le prochain tour de la CAN a été possible grâce à la victoire contre la Zambie (2-1). Les buts tunisiens ont été inscrits par Jebril Othmen 30e et Mohamed Dhaoui 57e. L'unique but de la Zambie a été inscrit par Kingstone Mutandwa à la 57e minute de jeu.

C'est un Adel Sellimi heureux qui s'est attelé à répondre aux questions des journalistes "On avait du mal à entrer dans la compétition, maintenant on y est.je remercie les joueurs qui ont été respectés. on a été vraiment à la hauteur. On retrouve doucement nos sensations, notre jeu et la confiance.il faut continuer sur cette lancée. Le match d'aujourd'hui, sans être parfait, pourrait être notre match de référence. J'avais dit que çà se jouerait au mental, j'avais pas tord.

La Tunsie a décroché un billet pour les ¼ de finale en devenant deuxième du groupe après la victoire de la Gambie face au Bénin (1-0). Les deux sélections faisaient partie du deuxième groupe avec la Tunisie et la Zambie. Le prochain adversaire des joueurs de Adel Sellimi est la sélection congolaise, première du groupe B.

La Tunisie débute souvent difficilement ses tournois après monter en régime "on aime les courses de fond chez nous" conclut l'ancien attaquant des Aigles de Carthage.

Ce match aura lieu, vendredi 3 mars 2023 au Stade international du caire.