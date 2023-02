Madagascar: L'exposition photo 'Esprit Revue Noire' plébiscitée et prolongée

À Madagascar, l'exposition photo " Esprit Revue Noire, une collection fondatrice " est prolongée de deux mois, jusqu'en mai 2023, en raison de son succès. Celle-ci offre au public malgache une forme d'anthologie de la photographie, en Afrique, au XXe siècle.

À Madagascar, l'exposition événement de ce début d'année est prolongée jusqu'au 5 mai. En raison de son succès, " Esprit Revue Noire, une collection fondatrice ", va pouvoir transporter les visiteurs malgaches aux confins de la photographie africaine pendant encore deux mois supplémentaires. C'est ce que vient d'annoncer le centre d'art Hakanto Contemporary, qui l'accueille.

Avec trente artistes exposés - des précurseurs de la photographie sur le continent, aux plus en vogue aujourd'hui - et des clichés originaux, pour la plupart dévoilés pour la première fois sur la Grande Île, cette exposition offre au public une sorte d'anthologie de la photographie, en Afrique, au XXe siècle. Un bijou, culturel et esthétique.

Ainsi, les salles d'exposition ne désemplissent pas. Des dizaines de jeunes se pressent pour venir admirer ces clichés inédits, collectés à travers tout le continent, à l'instar de cette jeune femme, subjuguée par la diversité des oeuvres proposées.

" C'est la première fois que je viens ici, explique-t-elle. Ce qui m'a poussée à venir, c'est le titre "Esprit Revue Noire". Il y a plein de portraits ici qui ne sont pas des représentations de Malgaches. Il y a des Africains. Il y a des styles très différents, c'est très intéressant ! "

" On a voulu retracer l'histoire de la photographie africaine "

Car c'est bien là la richesse incroyable de cette exposition : avoir su sélectionner 150 photographies parmi le millier qui compose la collection Revue Noire, pour en construire un voyage temporel, où regards et sensibilités d'artistes aux origines différentes s'affrontent et s'entremêlent.

" Cette exposition est très importante parce que c'est la première fois qu'elle est présentée sur le continent africain ", explique Miora Rakotoarimanana, la responsable du centre d'art Hakanto Contemporary. L'exposition a en effet déjà été présentée à Paris, São Paulo, Washington, New-York, Londres, Berlin.

Miora Rakotoarimanana poursuit : " On a voulu retracer l'histoire de la photographie africaine, à travers trois époques, qui sont celle des précurseurs, avec par exemple Ramilijaona, photographe malgache, Mama Casset (Sénégalais), ou Seydou Keïta (Malien) qui faisaient beaucoup de photographie en studio. Ensuite, nous basculons sur une autre époque qu'on a intitulé "Le Soleil des Indépendances" ", où les photographes ont choisi de sortir des studios avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et on finit avec une époque et une esthétique qui sont plus contemporaines, avec des thèmes abordés comme la folie, la spiritualité et la sensualité ".

Des portraits sensibles et provocateurs, signés par des superstars de la photographie africaine comme le Nigérian Rotimi Fani-Kayodé ou le Camerounais Samuel Fosso. Époustouflant.