Seychelles: Des jeunes de la COI réunis aux Seychelles pour accroître leur connaissance dans le secteur de l'Économie bleue.

Plus d'une centaine de jeunes de la région de l'Océan Indien impliqués dans des projets sur l'économie bleue sont aux Seychelles, pour une formation d'une semaine visant à renforcer leur capacité en entrepreneuriat dans l'économie bleue.

Le forum qui a débuté hier lundi, réuni des participants de Maurice, des Comores, de Madagascar, de La Réunion - un département français de l'Océan Indien, et des Seychelles

Sous le thème, "une jeunesse entreprenante et engagée pour un avenir bleu dans l'Indianoncéanie ", la formation vise à regrouper des jeunes entrepreneurs porteurs de projets générateurs d'emplois durables, dans les secteurs de l'économie bleue.

Cette formation leur permettra d'obtenir des compétences techniques et managériales qui leur permettant de mieux concevoir et de mieux gérer leurs entreprises et de bénéficier d'un appui financier.

Le tout sous la supervision d' experts.

Dans son discours d'ouverture de la formation, la ministre seychelloise de la Jeunesse, des Sports et de la Famille a souligné l'importance d'avoir des actions concrètes après la formation de cinq jours.

" Cet événement est très important pour les Seychelles, car à la fin, nous voulons que ce qui vous a été donné dans le cadre de la formation se traduise en actions, en opportunités commerciales dans de nouvelles entreprises qui finiront par vraiment lancer l'économie bleue en tant que véritable secteur " a dit Marie Céline Zialor.

Elle a ajouté : "Vous, en tant que jeunes entrepreneurs, vous êtes essentiels pour faire en sorte que l'économie bleue devienne un pilier important de l'économie seychelloise."

Le forum est financé par l'Organisation Internationale de la Francophonie (l'OIF) et mis en oeuvre localement par les Ministères de la Jeunesse, des Sports et de la Famille et de l'Économie Bleue et de la Pêche.

Les Seychelles depuis plusieurs années championne le concept de l'économie bleue, comme étant une alternative économique.

L'économie bleue fait partie des priorités de l'OIF dans la région. Elle est au coeur des stratégies de toutes les organisations partenaires de la région telle que la COI, Cap Business océan Indien, l'OIT et l'Agence française de développement.

L'économie bleue est définie comme l'utilisation durable des ressources des océans en faveur de la croissance économique, de l'amélioration des moyens de subsistance et des emplois, et de la santé des écosystèmes marins et côtiers.

L'événement de cinq jours vise également à sensibiliser les jeunes entrepreneurs sur les opportunités d'affaires dans les secteurs de l'économie bleue ainsi que sur les enjeux liés au développement durable et au changement climatique.

Une exposition des projets et des entreprises des jeunes sera également ouverte cette semaine au public.