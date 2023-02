Madagascar: Caravane médicale ' Sarobidy ny Aiko ' - Dix jours de prestations de santé gratuites pour la population du Grand Tana

Premier jour bien rempli à Anosiala, hier, pour la caravane médicale qui a pris le départ le matin même, au centre hospitalier Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

Cette caravane médicale baptisée " Sarobidy ny Aiko " qui prévoit de desservir le Grand Tana, proposera pendant dix jours, des prestations de santé gratuites aux populations. Elle amène au plus près d'elles, les équipements, les services et le savoir-faire des professionnels de santé afin de leur faire bénéficier des soins de qualité. Outre les consultations externes, des consultations spécialisées sont également proposées dans diverses spécialités : cardiologie, dermatologie, endocrinologie, pédiatrie, gynécologie, santé mentale, et bien d'autres. De même, des prestations en imagerie telle l'échographie, la radiographie et la mammographie, seront disponibles durant la caravane médicale. Les dépistages divers seront toujours proposés (diabète, hypertension artérielle, IST/VIH, malnutrition chez les enfants, paludisme, tuberculose, ...). Des prestations telles les consultations prénatales et les séances de préparation à l'accouchement, la vaccination des femmes enceintes et des enfants, ou encore la planification familiale, seront également proposées. Le tout, gratuitement.

La caravane médicale sillonnera les districts d'Ambohidratrimo, d'Avaradrano d'Atsimondrano et les six arrondissements de Tana ville. Après Anosiala, hier, ce sera à Ankadikely que la caravane médicale Sarobidy ny Aiko s'installera. Rappelons que la caravane médicale est une initiative de la première dame Mialy Rajoelina, également présidente de l'Association Fitia. Sa mise en oeuvre est assurée par le ministère de la Santé Publique avec l'appui technique et financier de nombreux partenaires.