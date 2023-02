Madagascar: Agriculture - Une usine de mélange d'engrais chimiques en vue

Le Gouvernement promeut l'utilisation d'engrais chimiques pour accroître le rendement agricole des paysans. Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Janset Ramilison a signé une convention de coopération avec la société ETG, pour la mise en place d'une usine d'engrais NPK. " L'Etat favorise le partenariat public-privé. Le président de la République martèle la nécessité d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'utilisation d'engrais chimique est un moyen efficace d'accroître la production. C'est pour cela que nous avons signé cette convention avec la société ETG qui implantera une usine pour le mélange NPK dans la région Atsinanana, afin d'obtenir des engrais chimiques complémentaires avec le sulfate d'ammonium disponible. Il y a des types de terrains qui ont besoin de cette composition ", a soutenu le ministre, à l'issue de la signature de convention avec le DG de la société ETG, dans les locaux du ministère à Anosy.

Prix réduits

D'après le ministre, sa première rencontre avec les représentants de cette société était au Sénégal, lors du Sommet Dakar 2. En effet, il s'agit d'une société qui opère sur tout le continent africain. Selon les informations, plus de 80% de la production de cette usine d'engrais chimiques, à mettre en place dans la région Atsinanana, seront achetés par l'Etat, et serviront à soutenir les paysans cultivateurs qui en auront besoin. Ces engrais seront vendus avec des prix alignés au prix du marché, minoré de 10%, pour promouvoir l'utilisation de ces engrais chimiques auprès des paysans agriculteurs. En outre, la société ETG Inputs Madagascar a noté que les 20% restants seront offerts gratuitement aux agriculteurs vulnérables. " L'entreprise s'engage également à embaucher des ouvriers, des experts malgaches, des techniciens et des ouvriers, et à garantir tout l'équipement nécessaire à la construction de l'entreprise et à la transformation et au mélange des engrais ", ont indiqué les représentants de la société.

Production en vue

Selon les informations, l'acheminement des équipements de l'usine à Madagascar est déjà en cours. Dans deux mois et demi à trois mois, l'usine devrait être en place, selon le ministre Harifidy Ramilison. La société procèdera directement à la composition, dès que cette usine sera opérationnelle. Pour le ministre de l'Agriculture, il faut équilibrer l'utilisation d'engrais chimiques et d'engrais biologiques à Madagascar. " Nous avons vraiment besoin d'engrais chimiques pour améliorer le rendement agricole. Cette société produira entre 50 et 100 tonnes d'engrais par jour, afin de répondre à ce besoin ", a-t-il indiqué. Bref, l'Etat tient à booster la performance agricole du pays afin d'accroître la production de denrées alimentaires. Cependant, cette solution est encore contestée par les environnementalistes et ceux qui défendent l'importance de l'agriculture biologique.