Madagascar: Enseignement supérieur - ' Les projets des étudiants sortants doivent être financés par les banques ', recommande Andriambolanirina Balisaona, le PDG de l'IFT

Nombreux sont les étudiants sortant des universités tant publiques et privées chaque année mais la plupart d'entre eux ont du mal à s'intégrer dans le monde du travail.

Mais rien que pour l'Institut de Formation Technique (IFT), " nos étudiants sortants ont des bons projets qui plus est, sont innovants, et ce, dans différents secteurs d'activités. En effet, ils ont bien été formés par des professeurs expérimentés, durant leur cursus universitaire. Lors d'un concours de meilleurs projets organisés ces dernières années dans le pays, les étudiants ayant suivi des formations au sein de notre institut, ont gagné les trois premiers rangs ", a déclaré Andriambolanirina Balisaona, le PDG de l'IFT, lors de la sortie de la 18e promotion des étudiants baptisée " Fahazavana ", à l'espace Yandy By-pass la semaine dernière.

Promulguer une loi

Cette promotion est composée de 378 étudiants ayant suivi les Mentions Bâtiment et Travaux Publics, Gestion Management, Administration Comptabilité et Finances, Transit et Douane, Droit, Informatique, Gestion et Marketing et Science de l'Environnement. Certains ont décroché le diplôme de Technicien Supérieur tandis que d'autres ont eu la licence, le Master 1 ou le Master 2. " La plupart de nos étudiants ont facilement accédé à un emploi aux termes de leurs parcours universitaires en occupant, entre autres, des postes à haute responsabilité. A titre d'illustration, un de nos étudiants sortants est actuellement commissaire central de Fianarantsoa. Il y a également des magistrats et des administrateurs civils. Et à peu près 30% de nos étudiants sortants ont pu créer leurs propres entreprises, alors que nombreux d'entre eux ont des bons projets que nous pouvons qualifier de viables. L'accès au financement constitue un des obstacles principaux ne leur permettant pas de réaliser leurs projets ", d'après les explications de ce président directeur général. Raison pour laquelle, il recommande à l'État de promulguer une loi incitant les banques à financer les projets des étudiants sortants de l'enseignement supérieur. En effet, " les institutions financières n'octroient des crédits qu'aux entrepreneurs ayant au moins trois ans d'expériences dans leurs domaines d'activité ", a-t-il signalé.

Mener des études

Et lui d'ajouter que des mesures d'accompagnement peuvent être prises. " Si l'on demande une caution de garantie, même l'IFT peut le faire au profit de ses étudiants ", a-t-il enchaîné. Parmi les projets concoctés par les étudiants de l'IFT, on peut citer, entre autres, le traitement des déchets recyclés, la production d'énergie, le développement des services et l'hôtellerie. Par ailleurs, " nous avons développé la Science de l'Environnement étant donné que tout projet même viable ne peut être mis en oeuvre sans la préservation de l'environnement. C'est actuellement très prisé par les étudiants étant donné la multiplicité des débouchés. Ils y apprennent entre autres, le recyclage et les traitements des eaux ", a fait savoir le PDG de cet Institut. Pour sa part, Ianjaranantoanina Finaritriniaina, de la Mention BTP, qui fait partie des majors de cette promotion, monte actuellement sa propre entreprise en BTP. " Il faut mener des études géotechniques et environnementales tout en identifiant les zones climatiques afin de mieux connaître si une fondation est adaptée à une certaine structure de sol. Et tout cela, pour éviter qu'une construction ne s'écroule face aux impacts du changement climatique ", a-t-il confié. Quant à Angela ayant décroché le diplôme de Master 1 au sein de l'IFT après avoir suivi des formations en communication d'entreprise, elle est décidée à monter sa propre société de communication.