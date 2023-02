Madagascar: Vindicte populaire à Antsirabe II - Un homme lynché par la foule, une maison brûlée

Justice populaire. Un présumé dahalo a été passé à tabac et lynché par le fokonolona dans le fokotany Mahatsinjo, dans la commune Antanambao dans le district Antsirabe II.

L'histoire a débuté par un vol de boeuf dans le fokotany Mahatsinjo. Après le vol, le fokonolona a décidé de poursuivre les traces des voleurs. Les poursuivants ont découvert la tête de boeuf à proximité d'une maison dans un village voisin. Immédiatement, le fokonolona a procédé à la fouille de la maison. En effet, de la viande de boeuf dissimulée dans des sacs de riz se trouvaient dans trois maisons. Accompagné du quartier mobile, le fokonolona a emmené le présumé voleur vers le poste de la gendarmerie. En cours de route, l'individu a tenté de s'échapper et a utilisé la force contre les quartiers mobiles. Suite à cela, il a été passé à tabac par la foule hostile. Une foule d'habitants s'est déchaînée sur le voleur de zébu et il n'a pas survécu. Entre-temps, la foule a brûlé les maisons des présumés dahalo. Les familles de ces derniers ont pris la fuite. L'enquête diligentée par le poste avancé de Tsarahonenana Sahanivotry se poursuit. Les gendarmes ont été alertés et sont arrivés après le lynchage. Face à la montée du phénomène de vols de boeufs sur les lieux, de nombreux habitants se mobilisent pour assurer leur propre sécurité, tandis que certains se sont portés volontaires pour prêter main forte aux forces de l'ordre.

La justice populaire est un problème systémique plus qu'un phénomène conjoncturel. Pour comprendre et lutter contre ce phénomène, les autorités doivent déceler les causes profondes et systémiques, sans pour autant occulter la cause racinaire du problème. Certains pensent que la justice populaire est une manifestation de la crise de confiance populaire envers le système judiciaire. Combien de fois, a-t-on entendu dire après l'arrestation d'un présumé bandit : " tuons-le maintenant, car, si on le laisse entre les mains de la justice, il ressortira bientôt, et reviendra se venger ".