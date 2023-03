Sénégal: Sédhiou / Accueil du chef de l'Etat et agenda du conseil des ministres - Inaugurations et nouveaux chantiers - Les attentes toujours nombreuses !

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a atterri au tarmac de l'aérodrome de Diendé hier, lundi 27 février 2023, peu avant 17 heures, à bord d'un appareil de l'Armée de l'Air. Les militants étaient venus de toutes les collectivités territoriales de la région pour l'accueillir. Seulement, le périmètre qui borde la gouvernance était bouclé. La foule est charriée par le cortège présidentiel et, face aux barrières de sécurité, la bousculade a occasionné au moins une vingtaine de blessés légers, dont une femme en état de grossesse.

L'agenda du chef de l'Etat et de son gouvernement s'étale sur cinq jours. Outre l'inauguration des chantiers lancés lors du Conseil des ministres décentralisé de février 2015, les populations attendent des engagements allant dans le sens de l'emploi des jeunes, la promotion des cadres de la région et des programmes de désenclavement.

Le chef de l'Etat n'a pas fait beaucoup d'apparitions. Toutefois, du haut de son véhicule, il s'est offert un bain de foules par endroits, comme à ses habitudes, en de pareille circonstance. Des militants et sympathisants se sont agglutinés en masse le long de l'axe routier entre Sédhiou et Bakoum, puis de Diendé à l'aérodrome, nonobstant la canicule, pour réserver à leur mentor un accueil populaire. La bousculade était grande à l'entrée du périmètre de la gouvernance et des blessés légers sont dénombrés, au moins une vingtaine dont une femme en état de grossesse.

Des pancartes aux tee-shirts, banderoles, slogans, rien n'est laissé au hasard par les différentes sensibilités et tendances politiques, pour attirer l'attention du président de la République. Ce Conseil présidentiel territorialisé de développement de la région de Sédhiou s'étale sur cinq (5) jours et devra se prononcer sur l'essentiel des axes de développement local de la région.

L'AGENDA CONSOLIDE DU PROTOCOLE DE LA PRESIDENCE

Si l'on en croit le service du protocole de la présidence de la République, aujourd'hui mardi à 10h, s'ouvre le Conseil présidentiel sur le développement de la région de Sédhiou et à 16h l'inauguration du pont de Marsassoum. Le lendemain, mercredi 1er mars, sera tenu le Conseil des ministres à l'hôtel de ville et à 16h l'inauguration de l'hôpital régional Amadou Tidiane Bâ. Le jeudi 2 mars sera consacré au lancement des travaux de la boucle du Pakao, à 10h, à Sandiniéry. Cet axe va relier Sandiniéry à Saré Téning, sur la route nationale N°6 appelée Route du Sud, en passant par Karantaba et Kolibantang.

Le même jour à 12h, il est prévu une visite de la centrale électrique de Tanaff, une centrale très stratégique dans la fourniture du courant électrique du réseau interconnecté de Manantali, dont la ligne d'interconnexion sous régionale assure, dit-on, l'approvisionnement en électricité de la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie. A 21h toujours, le jeudi, le chef de l'Etat, Macky Sall, fera face à la jeunesse, avec le concept "Jokko avec Macky".

Le vendredi 03 mars, dernier jour de son séjour dans la région de Sédhiou, le chef de l'Etat et sa délégation vont prendre part à la prière inaugurale de la grande mosquée de Sédhiou réhabilitée puis, à 16h, l'inauguration du Centre de formation professionnelle en foresterie de Bounbiking. Ce sera suivi d'une visite à Bogal et à Ndiamacouta, plus au Nord dans la région. Le retour des délégations à Dakar est prévu le samedi matin, avec notamment le vol retour du président Macky Sall, toujours à l'aérodrome de Diendé bien rénové et clôturé.

Au chapitre des attentes, l'emploi des jeunes, le désenclavement, l'achèvement et le renforcement des chantiers ainsi que la promotion des cadres de la région sont inscrits aux urgences. A rappeler que sur les 76 engagements du Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou, en février 2015, le niveau de réalisation est de l'ordre de 63% ; 15% en cours d'exécution et 22% non encore démarrés.