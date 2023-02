Sénégal/Bénin: Quarts de finale CAN U20 - Les juniors du Bénin sur la route des Lionceaux

Après avoir survolé la phase et effectué un sans-faute dans le groupe A, l'équipe du Sénégal a hérité du Bénin pour les quarts de finale de la CAN U20 qui se déroule en Egypte. Les juniors béninois ont terminé comme meilleur troisième après leur défaite subie ce lundi lors de la dernière journée contre la Gambie. Le match contre le Bénin, prévu ce jeudi 2 mars au Stade International du Caire, sera la dernière étape pour le top quatre de la compétition qualificatif à la Coupe du monde 2023.

Auteure d'une sans faite avec trois victoires en trois matchs et première qualifiée, l'équipe du Sénégal U20 connait désormais son prochain adversaire pour le second tour de la CAN U20 qui se déroule au Caire. À l'issue de la phase de groupes qui s'est achevée ce lundi, les Lionceaux ont hérité en quarts de finale des juniors béninois qu'ils vont affronter ce jeudi au Stade International du Caire. Deuxième du Groupe C avant la troisième journée derrière la Tunisie, l'équipe béninoise a été contrainte de céder sa place après la courte défaite (0-1) subie ce lundi face à la Gambie. Une équipe de Gambie, qui a réalisé un sans-faute en terminant en tête du groupe C.

Après avoir épinglé deux probants succès contre le Nigéria (1-0) en ouverture et ensuite le Mozambique, les poulains de Malick Daff avaient laissé une forte impression sortant une véritable démonstration contre l'Egypte (4-0), le pays hôte du tournoi, Avec en prime un triplé de Pape Demba Diop, actuel meilleur buteur de la compétition avec quatre réalisations. Ses coéquipiers auront sans doute besoin de tout son talent pour hisser le Sénégal dans le dernier carré. Une qualification pour les demi-finales de cette CAN U20 va ouvrir aux Lionceaux, le chemin de la prochaine Coupe du monde de la catégorie. A rappeler qu'en plus de la confrontation entre le Sénégal et Bénin ( Jeudi 2 mars à 14h), les autres rencontres du tableau des quarts de finale opposeront l'Ouganda et le Nigeria (Jeudi 2 mars à 17h00). Les autres affiches sont prévues le vendredi 3 mars et opposeront la Gambie au Soudan du Sud (14h) et le Congo à la Tunisie (17h)