Congo-Brazzaville: Transport maritime - Le Port de Pointe-Noire accueille le premier navire 15 000 EVP

Le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) a accueilli, le 27 février, le premier navire transportant 15 000 conteneurs équivalent vingt pieds (EPV), le plus grand porte-conteneurs construit par MSC Virgo en 2020 qui n'a jamais amarré sur les côtes d'Afrique centrale.

L'amarrage du grand porte-conteneurs marque aussi la première liaison entre l'Asie et Pointe-Noire, sur le service Africa Express proposé par MSC qui offre le meilleur temps de traversée sur le marché, entre l'Asie et l'Afrique centrale. Il conforte en même temps la position du PAPN comme la principale porte d'entrée du Bassin du Congo.

Deux lignes maritimes et un service feeder feront escale à Pointe-Noire, notamment l'Africa Express qui relie l'Asie à l'Afrique de l'Ouest, la ligne Angola, un service commercial intra-africain reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Angola et à la Namibie, ainsi que le feeder Matadi vers la République démocratique du Congo (RDC).

" La venue du MSC Virgo dans le port de Pointe-Noire est un témoignage de notre investissement et de notre engagement à long terme en Afrique. Nous allons travailler avec les Congolais afin qu'ils bénéficient de notre expertise et accompagner au mieux la croissance économique du pays par notre présence, une prise en compte des créneaux d'accostage et la qualité du service que nous offrons ", a déclaré Louis-Polin Lienou, directeur shipping, MSC Congo et RDC.

Pour le directeur général de Congo Terminal, Anthony Samzun, l'arrivée de ce nouvel armateur, en remplacement de Bolloré Transport et Logistics, est un atout pour sa structure, notamment le Port de Pointe-Noire.

" Elle nous permet d'envisager l'augmentation des volumes prévus pour dépasser le seuil des 1 000 000 EVP réalisés en 2021 et 2022, et de continuer à valoriser les atouts de nos investissements sur le terminal à conteneurs ", a-t-il précisé.

MSC Mediterranean shipping company a racheté à 100% les activates de Bolloré Africa Logistics. Leader mondial du transport et de la logistique, détenu par des particuliers et fondé en 1970 par Gianluigi Aponte, MSC est l'une des principales compagnies de transport maritime par conteneurs au monde.

Avec une présence locale dans les deux Congo où la compagnie dispose de bureaux, notamment à Pointe-Noire et à Kinshasa, MSC possède 675 bureaux dans 155 pays et emploie plus de 150 000 personnes. Elle a un réseau intégré de transport routier, ferroviaire et maritime qui s'étend à travers le monde. Elle navigue sur plus de 260 routes commerciales et opère 730 navires faisant escale dans plus de 520 ports.