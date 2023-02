Madagascar: Génie civil et BTP - Soutien aux meilleurs étudiants par la fondation Uchida

Daiho Corporation Madagascar poursuit ses actions sociétales. Avec l'augmentation du capital déposé à la Caisse d'épargne de Madagascar, la fondation Hiroshi Uchida peut soutenir de plus en plus d'étudiants issus des filières liées aux activités de l'entreprise.

Des prix pour les meilleurs. C'est ce que la fondation Hiroshi Uchida - fondée par le PDG de DAIHO Corporation, KotaroUchida, et l'ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar au Japon, Cyrille Fida - accorde aux étudiants des filières Génie civil et BTP (Bâtiment et travaux publics). Chaque année, cette fondation offre des bourses d'études aux étudiants méritants des trois établissements supérieurs polytechniques d'Antananarivo, d'Antsiranana, ainsi que de l'Université de Toliara, filière Ecologie et environnement. " Nous avons choisi ces filières, car elles sont en lien direct avec les activités de la société Daiho Corporation Madagascar. Il faut noter que cette fondation est le fruit d'une grande amitié et complicité entre Mr Kotaro Uchida, fils du feu Hiroshi Uchida, ancien PDG de Daiho Corporation, et du feu ambassadeur Cyrille Fida. L'objectif est de contribuer au développement de Madagascar dans le domaine éducatif ", a indiqué Norohanitra Cyrille Fida, co-présidente de la fondation, lors de la cérémonie de remise de prix organisé vendredi dernier à Ivandry.

Impacts significatifs

Selon les explications, la fondation demande aux établissements partenaires de nominer les cinq meilleurs étudiants qui pourraient bénéficier de l'appui financier. Par la suite, les responsables auprès de la fondation identifient ceux qui ont le plus besoin de ces appuis, afin d'optimiser les impacts de ce soutien sur les étudiants méritants. Pour cette année, les bénéficiaires sont Lamina Rariantsoa Arielle Ralaimirana de l'ESPA (Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo), Nirina Bien aimée Rakotozafy de l'IST (Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo), Fanomezantsoa Sandamalala Randrianiriana de l'ISPM (Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar), Jeannie Chaïra Razafindramanitra de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antsiranana, et de Julvance Mamenoarivo de l'Université de Toliara. Chacun de ces bénéficiaires, qui sont en fin de parcours universitaire, ont reçu une bourse de un million d'ariary. D'après leurs dires, ce fonds permettra de finaliser leurs études, notamment pour la préparation de leur mémoire. Pour certains, l'idée de lancer un mini-projet est née à partir de cette récompense. Bref, les impacts de ce soutien de la fondation Hiroshi Uchida sont significatifs, pour ces étudiants bénéficiaires, qui ont été félicités par l'ambassadeur du Japon à Madagascar, le DG de Daiho Corporation Madagascar et les directeurs des instituts et écoles partenaires, lors de la cérémonie de remise de prix.