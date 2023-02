Madagascar: Transparency International - Impact de la corruption sur les droits humains

L'association Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) a organisé le week-end dernier, à l'Hôtel Centell Antanimena un Forum sur la gouvernance minière, avec un focus sur les impacts de la corruption sur les droits humains dans le secteur.

A travers les projets Saving Lives I, II, et III réalisés avec l'appui de la Schmidt Family Foundation, l'association s'est concentrée depuis 2020 sur la lutte contre la corruption dans le secteur des mines artisanales, la lutte contre le blanchiment de capitaux et l'impact de la mauvaise gouvernance du secteur sur les droits humains.

Le travail des enfants, les abus perpétrés par les collecteurs de pierres précieuses et semi-précieuses, l'implication des forces de l'ordre et des autorités locales dans les réseaux mafieux, les pratiques illégales, les flux financiers illicites et le laisser-faire et laisser-aller du gouvernement dans le secteur ont ainsi notamment été documentés et exposés au grand public.

Situation paradoxale

Les investigations journalistiques conduites par le réseau MALINA ont pu mettre en exergue la situation paradoxale de l'extraction minière, filière potentiellement porteuse, et la précarité des communautés de base qui ne profite pas toujours des avantages économiques de ces richesses minières pourtant extraites de leurs communes, une situation derrière laquelle se profilent un circuit de corruption parfois transnationale bien huilé et des détournements des devises issues de la production minière. Il est plus que nécessaire pour le gouvernement malgache d'adopter une stratégie nationale efficace pour lutter contre ces fléaux et promouvoir une exploitation artisanale des ressources minières propice au développement du pays et de sa population. Par ailleurs, les risques de corruption dans les procédures d'octroi de permis miniers à Madagascar peuvent également engendrer des dégâts sociaux et environnementaux irréversibles, portant atteinte aux droits humains dans les communautés impactées par les exploitations minières.