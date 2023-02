Madagascar: Culture rizicole - Des engrais 100% naturels promus par Top Vert

De nombreux acteurs s'engagent à contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire surtout en riz, prôné par l'Etat dans le cadre du Velirano No 9, par le biais du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

Force est pourtant de reconnaître que la difficulté d'accès aux intrants agricoles constitue un des facteurs empêchant les paysans d' atteindre cet objectif. Pour y remédier, Top Vert qui se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles, entend promouvoir des engrais biologiques Guano ferti-P, en tant que revendeur exclusif des produits de Guanomad. Il est à rappeler que cette entreprise produit des engrais 100% naturels à base d'excréments de chauve-souris. " Nous sommes actuellement en pleine campagne de production rizicole. Mais nous continuons à sensibiliser les exploitants rizicoles à adopter cet intrant Guano ferti-P pour pouvoir augmenter leur rendement de productivité tout en améliorant la qualité et la fertilité des sols ", a expliqué Saraha Andrianarijaona, la directrice commerciale de Top Vert à la presse.

Nombreux avantages

En effet, " cet intrant agricole qui est déjà riche en phosphore, est accessible aux paysans étant donné que son prix n'atteint que le quart de ceux des engrais chimiques. Il comporte également de nombreux éléments organiques ainsi que d'autres composantes comme les NPK. On peut l'utiliser tout seul ou bien le mélanger avec d'autres engrais chimiques pour ne citer que le sulfate d'ammonium qui comporte du sulfate et du soufre, afin de booster la production. En outre, l'emploi de l'engrais Guano ferti-P procure de nombreux avantages pour les agriculteurs. A titre d'illustration, les rendements de productivité et la qualité des sols ne cessent de s'améliorer au fur et à mesure que l'on pratique cet intrant agricole. On peut ainsi réduire son dosage au fil des ans. Il contribue en même temps à la préservation de la santé et de l'environnement tout en protégeant les sources d'eau contre toute éventuelle contamination d'éléments nuisibles ", a-t-elle ajouté. Il est à noter que cet intrant agricole bio est adapté aux cultures de céréales, du riz, du maïs et d'avoine et bien d'autres spéculations. " Nous fournissons tous les intrants agricoles nécessaires répondant aux besoins des exploitants agricoles répartis dans toutes les régions de l'île pour mieux préparer leurs campagnes de production. Bientôt, nous allons étendre nos activités dans le domaine de l'élevage ", a conclu Saraha Andrianarijaona.