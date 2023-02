Madagascar: Kitesurf / Festival international - Trois Malgaches invités à Rodrigues

Le Rodrigues International Kitesurf Festival (RIKF) revient cette année du 26 au 30 juillet à Anse Mourouk. Cet évènement pour les kitesurfeurs de plusieurs pays fait son come-back après trois années d'absence liée à la crise sanitaire de la Covid-19 avec sa huitième édition.

Les meilleurs athlètes du monde entier et les amoureux de ce sport de glisse autour de leur passion commune qui est le kitesurf seront attendus à Rodrigues d'ici cinq mois. Pour Madagascar, la Grande Ile sera représentée par l'école de Kitesurf appelée Kite Bro's Mada. Le pays aura trois représentants en l'occurrence Teddy Panuel Rakotondraininetsa, Tsiory Panoel Razafindrasata et Panoel Razafindrasata. Ayant le soutien de plusieurs entités, ce festival a également pour mission de servir de préparation aux athlètes de cette discipline sportive qui participeront aux Jeux des Iles de l'Océan Indien cette année à Madagascar. La marraine de cette édition sera la plus jeune championne du monde de l'histoire du kitesurf, l'Espagnol Gisela Pulido.

Elle est actuellement âgée de seulement 10 ans et évolue au milieu des adultes sur le circuit KPW. Les sept dernières éditions du festival ont accueilli des champions, des personnalités célèbres, des politiciens et des passionnés qui y ont associé leur nom en tant que parrain ou marraine. Ce festival de kitesurf a été créé par un Rodriguais, Jean-Christ Spéville. La première édition a été lancée en 2013. " Le RIKF est un mélange de sport et de fête où la convivialité et le partage règnent en maître. Pour cette édition, on s'attend à ce que les Rodriguais viennent nombreux, ainsi que les voisins des îles de l'océan indien à l'instar de la Réunion, des Seychelles et de Madagascar ", a fait savoir le président. Le festival RIKF 2023 sera placée sous le signe de l'éco-responsabilité avec pour thème RIKF Go Green dans le souci de préserver la beauté naturelle de Rodrigues et de promouvoir cette destination comme étant éco-responsable.