Madagascar: Commune urbaine d'Antananarivo - Des projets de zones piétonnes et de pistes cyclable en faveur de la mobilité douce en vue

L'agence Française de Développement (AFD) a accordé un financement de 10 millions d'euros pour la mise en oeuvre de projets en faveur de la mobilité douce dans la Commune Urbaine d'Antananarivo.

Signée, hier, entre la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, cette convention de financement contribuera à l'amélioration des conditions de vie des Tananariviens notamment en matière de mobilité urbaine.

Elargissement des trottoirs

Une belle perspective notamment pour les piétons qui forment environ 70% de la population de la capitale. Grâce aux projets qui seront financés dans le cadre de cet accord, ils auront en effet droit à un peu plus de zones piétonnes. Notamment à travers des travaux d'élargissement des trottoirs. Par ailleurs, des pistes cyclables seront construites dans certaines artères de la capitale pour permettre aux nombreuses personnes qui ont choisi le vélo comme mode de transport de circuler plus facilement et en toute sécurité. A noter que sur le financement total de 10 millions d'euros, 8,3 millions sont rétrocédés à la CUA qui assurera donc la gestion des projets afférents. 1,5 million d'euros sont destinés à une subvention directe entre l'AFD et l'ONG française GRET spécialisée dans le développement solidaire et enfin 500 000 euros de subventions directes entre l'AFD et un bureau d'études spécialisé.

Trois composantes

Le projet s'articule autour de trois composantes principales intégralement financées par l'AFD. Outre la composante 1 destinée à la sécurisation et le développement de la mobilité douce, une deuxième composante est consacrée au renforcement des capacités de la CUA. Une mission d'assistance technique est prévue, à cet effet. Enfin la composante 3 permettra de développer la pépinière urbaine. Des micro-aménagements seront réalisés grâce à la mobilisation de la société civile et des habitants, afin de développer des espaces publics de qualité. Un financement qui arrive à point nommé quand on sait que les projets prévus contribueront à améliorer durablement les conditions de vie des habitants de la capitale. Le projet permettra également de disposer des moyens nécessaires pour maintenir les équipements créés. En outre, l'organisation et les capacités techniques et matérielles de maîtrise d'ouvrage urbaine et de dialogue avec les populations de la CUA seront renforcées. Le projet va également l'appuyer dans ses actions visibles à court terme conjointement conçues et construites avec les habitants et améliorer la pertinence et l'approbation des aménagements sur l'esprit public.