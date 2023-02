Madagascar: Médecine traditionnelle - Pas d'autorisation du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé publique affirme à travers une note ne délivrer aucune autorisation pour la formation à la médecine traditionnelle. Un rappel qui intervient après les annonces relayées sur les réseaux sociaux par rapport à la formation des tradipraticiens en trois mois seulement.

Le ministère de la Santé publique n'a pas tardé à réagir face aux interpellations sur la formation intensive en médecine traditionnelle d'une association, relayée sur les réseaux sociaux et qui a défrayé la chronique. C'est à travers une note publiée dans la soirée du dimanche que le ministère a tenu à rappeler qu'il ne délivre aucune autorisation aux centres de formation en médecine traditionnelle puisque les connaissances y afférentes se transmettent pas la succession et non pas par une formation. Le ministre de tutelle, le Pr Zely Andriamanantany a réitéré hier que l'association qui dispense des formations en médecine traditionnelle n'a reçu aucune autorisation émanant de ce ministère. Le ministère ne reste pas les bras croisés face à cette dérive puisque c'est la santé publique qui est en jeu. Des mesures sont déjà prises, a-t-il souligné. " Nous scrutons de près les papiers administratifs justifiant la légalité des actions menées par cette association. Dans le cas contraire, des sanctions administratives seront appliquées. Par ailleurs, c'est la Justice qui devrait se prononcer sur les décisions de la fermeture du centre de formation" , a-t-il indiqué. Il a également noté dans la foulée que l'utilisation de matériels non éprouvés scientifiquement comme le Bioscan fait déjà l'objet d'une investigation.

Autorisation

L'exercice de la médecine traditionnelle, l'ouverture d'un cabinet de soins ou de centre de formation en santé sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la Santé, rappelle le ministère dans cette note. Seuls les cabinets ayant reçu une autorisation régulière délivrée par le ministère ont le droit de poser le panneau de signalisation et la plaque indicateur dont les dimensions respectives sont de 50 cm x 50 cm pour le panneau et de 50 cm x 30 cm pour la plaque. Il est par contre interdit d'y afficher le nom et prénom, la dénomination, le numéro de l'autorisation, le numéro de l'ANTM , toute qualification dans le code de la santé ainsi que les horaires de travail. " Toutes transgressions des dispositions des textes législatifs et règlementaires en matière d'exercice de la médecine traditionnelle entraine l'application des sanctions administratives. Nous organisons toujours des descentes pour constater de visu les réalités sur le terrain après la réception des signalements. C'est à ce moment-là aussi que nous effectuons un rappel des textes en vigueur tout en les encourageant à entrer dans le formel ", souligne à son tour le directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar, Dr Hoby Sitraka Ravelomampianina.Après le rappel à l'ordre du ministère de la Santé , l'association qui dispense des formations en médecine traditionnelle a décidé de suspendre ses cours , du moins pour le moment et a décidé de soumettre les papiers administratifs justifiant leurs activités aux responsables concernés.