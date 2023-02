Madagascar: FFKM - Concertation nationale en trois étapes

Le climat politique qui prévaut à environ neuf mois de la présidentielle, selon la proposition de calendrier de la CENI, est loin d'être rassurant. Ce qui conduit le FFKM à tenter de nouveau à rassembler les forces en présence autour d'une table. Les phases de préparation débuteront dès ce mois de mars.

A en croire les informations qui circulent depuis quelques semaines, le Conseil oecuménique des Eglises chrétiennes de Madagascar (FFKM) souhaite organiser très prochainement une réunion de toutes les forces vives afin de discuter de la situation politique mais aussi d'aborder d'autres sujets concernant le social et l'éducation. La première étape de ce processus est, d'ailleurs, prévue dès ce mois de mars. Selon une source concordante au niveau du FFKM, " les présidents des Faritany FFKM, au nombre de 35 dans tout le pays, se réuniront les 29, 30 et 31 mars, à Antananarivo, afin de préparer les consultations dans les Faritany FFKM, qui se dérouleront au mois de mai, et la rencontre avec les " enfants du FFKM ", qui se tiendront au mois d'août, dans la capitale ". En somme, cette concertation, ou encore assise, ou bien simple réunion, que le FFKM voudrait entreprendre se fera en trois étapes.

Présidentielle

Un agenda très chargé attend les responsables d'Églises. Une " concertation " qui ne dit pas encore son nom reste la dernière étape du processus. En effet, d'après les explications, tout ce qui se trame en ce moment s'inscrit encore dans la phase préparatoire de l'initiative dont l'aboutissement reste la grande rencontre du mois d'août. A seulement quatre mois de la présidentielle, selon la proposition de calendrier de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le FFKM abordera avec " ses enfants ", des simples citoyens, des représentants de la société civile mais également des politiciens de tous bords, différentes thématiques se rapportant aux questions politiques, sociales mais aussi à l'éducation. " L'objectif est de réorganiser le FFKM mais également de voir de près les affaires nationales ", souligne notre source. Peu importe, on annonce déjà dans les états-majors politiques que l'organisation des élections à venir sera au centre de cette rencontre vu que le FFKM s'est déjà proposé, au début du mois de janvier, de mobiliser des observateurs à la prochaine présidentielle.

Débat

L'initiative a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et a même eu les félicitations de certains partis de l'opposition qui l'attendaient avec impatience. Notons que depuis presque 12 mois, des formations comme le Tiako i Madagasikara (TIM) ont souhaité qu'une concertation nationale se tienne avant l'organisation des élections afin d'éviter que des crises ne se produisent. Ce sera l'occasion de discuter de la législation électorale, souligne-t-on dans ce camp. Les organisations de la société civile, quant à elles, tablent sur la nécessité de mettre en place un vrai débat sur la limitation du financement électoral. Reste à savoir si les tenants du pouvoir prendront part au débat. Quoi qu'il en soit, les anciens présidents, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina, seront certainement parmi ceux qui participeront à cette réunion. Pas plus tard que la semaine dernière, le président du FFKM a, d'ailleurs, reçu le numéro Un du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM). Une question épineuse qui tient les observateurs en haleine reste, néanmoins, le financement de cette initiative au cas où les dirigeants actuels se comportent comme des " Zanak'i Kalahafa "... et tourneront le dos, une fois de plus, au FFKM.