Madagascar: Guerre en Ukraine - ' Madagascar en faveur de la paix durable ' selon Yvette Sylla

La ministre des Affaires étrangères a reçu, hier à son bureau, l'ambassadeur russe, Andrey Andreev dans le cadre d'une visite de courtoisie qui est d'usage pour les diplomates en poste dans le pays après la nomination d'un nouveau ministre. A part les " félicitations " qui ont été adressées par le diplomate russe à la nouvelle cheffe de la diplomatie malgache, les " sujets d'actualités des relations bilatérales " ont été également abordés durant cet entretien, a communiqué l'ambassade russe.

La guerre menée par la Russie en Ukraine préoccupe, d'ailleurs, les relations entre les deux pays avec une position malgache qui " évolue " au fil des mois qui suivent le début de la guerre d'il y a un an. Jeudi dernier, à l'occasion de la onzième session extraordinaire d'urgence de l'assemblée générale des Nations Unies, Madagascar a voté une résolution qui veut " promouvoir la paix durable " selon la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla. Elle l'a réitéré, hier, devant l'ambassadeur russe, cette position de Madagascar concernant la guerre en Ukraine, " qui entend encourager toute initiative favorable à la promotion et à l'avènement d'une paix globale et juste ".

Pacifique

La nouvelle cheffe de la diplomatie malgache renforce également la " neutralité " adoptée par Madagascar vis-à-vis de cette guerre. Yvette Sylla a donc voulu apporter ses " précisions " par rapport au vif débat qui a suivi le vote de jeudi dernier à New York. La résolution de jeudi dernier, qui a été adoptée par les 141 pays membres des Nations Unies et rejetée par 7 autres pays, veut le retrait immédiat des troupes russes de l'Ukraine. Une disposition qui est distante de la résolution de mars 2022, prise à l'assemblée générale des Nations Unies, à l'occasion de laquelle Madagascar s'est abstenue à une condamnation de la Russie dans la guerre menée par Vladimir Poutine qui commençait en février de la même année en Ukraine. Les conséquences de la guerre sont désastreuses et Madagascar " souhaite un règlement pacifique des différends et invite toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute action qui menace la paix mondiale " selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères vendredi dernier.