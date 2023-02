Madagascar: First Global Challenge 2023 - L'équipe nationale malgache dévoilée

Les membres de l'équipe nationale malgache, présélectionnés pour participer au First Global Challenge 2023 viennent d'être dévoilés.

Gloria, Harena, Laeticia, Manasoa, Tsaroana, ainsi que Enzo, Yandy, Mitantsoa, Avia et Emrick dans la liste additionnelle, ont travaillé dur pour passer cette étape. Cette liste n'est cependant pas encore définitive.

La date et le lieu du prochain Championnat de Robotique organisé dans le cadre du First Global Challenge ne sont pas encore connus ainsi que le thème du challenge de cette année.

Quand ce moment viendra, chaque membre présélectionné aura à confirmer son engagement dans sa participation à la compétition. La composition de l'équipe nationale ne sera donc définitive qu'à ce moment-là.

Comme lors des anciennes éditions, les membres de l'équipe auront à concevoir et programmer un robot respectant le thème du challenge mais auront également à relever différents défis pour démontrer leur génie et savoir-faire, leur esprit d'initiative et leur esprit d'équipe.

En rappel, le First Global Challenge est une compétition annuelle de robotique de style olympique organisée par l'International First Committee Association. Chaque année, il rassemble des équipes issues des 4 coins du monde pour une compétition de robotique. Ce concours s'articule autour de 14 grands thèmes sur l'ingénierie, proposés par le National Academies of Engineering (NAE). Son objectif est d'encourager l'implication des jeunes dans la résolution des problèmes mondiaux.

Ce qui rejoint l'objectif de l'association STEM For Good, une association malgache dirigée par monsieur Sahaza Marline, grâce à laquelle les jeunes malgaches ont pu participer à ladite compétition depuis 2017.

L'association a lancé un appel à tous les jeunes de 14 à 18 ans de toutes les régions du pays, souhaitant représenter Madagascar à cette compétition de robotique pour l'édition 2023 en novembre de l'année dernière. L'appel a été clos vers la fin du mois de janvier dernier. Cette association a pris en charge la sélection des membres de l'équipe nationale ainsi que leur préparation technique, dans les STEM Clubs.

Madagascar s'est maintenue dans le top 10 des meilleures équipes lors de la dernière compétition qui s'est déroulée à Genève. Elle a remporté un Safety Award pour la performance et la rapidité de leur robot dans la catégorie Nouvelle Technologie et un Social Media Challenge Award pour la capacité de l'équipe à communiquer. Qu'en sera-t-il cette année ? A suivre.